Carnevale Manfredonia, “Notte colorata”: ospite dj Molella

, 18 febbraio 2020. “Un grandissimo entusiasmo si registra in riva al golfo, con numerosi cittadini che appassionatamente stanno collaborando alla buona riuscita della manifestazione. Non poteva mancare un ospite d’eccezione per questo grande evento. E’ così sarà!”. Come annunciato in una nota stampa: “La Pro Loco di Manfredonia, associazione a cui è stato devoluto il compito di organizzare la 67^ edizione del Carnevale di Manfredonia, ha scelto quindi ilquale ospite dello spettacolo conclusivo della Notte Colorata, in programma Sabato 29 Febbraio in Piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle ore 22.00, a conclusione della lunga maratona finale, che avrà inizio con la sfilata dei gruppi mascherati e delle piccole Meraviglie sul Lungomare e in Piazza Marconi”.

“Il Carnevale di Tutti” si impreziosisce della presenza di un’artista di caratura nazionale, che regalerà alla città sipontina un momento di festa durante la notte più allegorica della Puglia. Molella è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico. Autore di brani celebri nel panorama dance anni novanta come “Discotek People”, “Whit this ring let me go” e del remix de “Ma il cielo è sempre più blu”, resta oggi uno dei più noti nel panorama musicale italiano e internazionale. Alla radio, dal termine degli anno ottanta fino al 2005, Molella si è alternato con Fargetta nel programma dance del sabato notte di radio Deejay “Megamix”. Ma le sue produzioni e i suoi live non si sono mai fermati. Oggi è di nuovo in FM con il Deejay Time nel weekend di Radio Deejay e con il “Deejay Time in the Mix” su Radio M2O. Con Molella quindi si completa il fantastico quartetto del Deejay Time, dopo Albertino, Fargetta e Prezioso, che sono stati già ospiti del Carnevale di Manfredonia, proprio durante la Notte Colorata.