Componenti Assemblea ASI Foggia, accolto ricorso Nunno, Rignanese, Zingariello, Rotice

, 18 febbraio 2020. “(..) risulta paradossale che, una volta assunta la veste processuale di resistente in giudizio, il dott. Marseglia sostenga un assunto (cioè l’inapplicabilità, a taluni ricorrenti, cioè i signori Generoso Rignanese, Salvatore Zingariello, Giovanni Rotice (..) diametralmente opposto a quello espressamente risultante dal provvedimento che lo stesso dott. Marseglia ha adottato nella veste di RPCT. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto“.

Con recente sentenza, il TAR Puglia di Bari ha accolto il ricorso proposto, nel 2019, da Vincenzo Nunno, Generoso Rignanese, Salvatore Zingariello, Giovanni Rotice, rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetano Prencipe, contro Michelangelo Marseglia, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Irmici, per” l’annullamento della determinazione n. 2 dell’8.5.2019 del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) del Consorzio per l’ Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Foggia”, avente ad oggetto “l’applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2 del d.lgs. 39/2013 ai ricorrenti nella qualità di componenti dell’Assemblea generale del Consorzio ASI conferenti l’incarico di Presidente al sig. Angelo Riccardi; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale”.

I FATTI

Con il citato ricorso, “Vincenzo Nunno, Generoso Rignanese, Salvatore Zingariello, Giovanni Rotice hanno impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione n. 2 dell’8.5.2019 del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) del Consorzio per l’ Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Foggia, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2 del d.lgs. 39/2013 ai ricorrenti nella qualità di componenti dell’Assemblea generale del Consorzio ASI conferenti l’incarico di Presidente al sig. Angelo Riccardi; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale”.

“Segnatamente, i ricorrenti hanno esposto di aver partecipato alla predetta assemblea nella qualità, per quanto riguarda il sig. Vincenzo Nunno, di assessore (oggi Sindaco) delegato dall’allora sindaco del Comune di Bovino; quanto al sig. Generoso Rignanese, di assessore delegato dal sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo; quanto, ancora, al sig. Salvatore Zingariello, di assessore delegato dall’allora Sindaco di Manfredonia; quanto, infine, al sig. Giovanni Rotice, di presidente e legale rappresentante di Confindustria Foggia; e, in particolare, hanno concorso all’adozione della deliberazione n. 2 del 27.9.2017, con cui è stato il sig. Angelo Riccardi è stato, appunto, nominato presidente del consorzio”. “È, tuttavia, accaduto che con nota dell’8.3.2018, trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del predetto consorzio, l’ANAC ha avviato un procedimento finalizzato ad accertare l’inconferibilità dell’incarico di presidenza al sig. Riccardi, in quanto sindaco di un Comune (Manfredonia) con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e, quindi, in possibile violazione dell’art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013″.

“A ciò ha fatto seguito, in data 29.5.2018, l’avvio da parte del RPCT del Consorzio ASI Foggia, in linea con la determinazione dell’ANAC, di un secondo procedimento di verifica dell’inconferibilità dell’incarico in questione. A stretto giro, con determinazione n. 1 del 29.6.2018 il sopra citato RPCT ha disposto l’archiviazione del procedimento di vigilanza in questione, ma l’ANAC, con provvedimento prot. 59765 del 6.7.2018, ha, di contro, ribadito il giudizio di inconferibilità dell’incarico di presidenza e dichiarato nullo il contratto a tal fine stipulato, ordinando contestualmente al RPCT di omologarsi a tale decisione; ed analogo indirizzo è stato manifestato dalla Regione Puglia con nota n. 7298 del 3.8.2018″. “Per inciso occorre evidenziare che il sig. Riccardi ha impugnato innanzi al TAR Lazio – Roma (RG 7699/2018) la delibera dell’ANAC n. 453 del 9.5.2018 (con cui si è disposta l’inconferibilità del predetto incarico) e, con motivi aggiunti, sia l’ordine dell’ANAC (7.6.2018) di conformarsi a tale delibera, sia, ancora, il medesimo invito della Regione Puglia; tale ricorso è stato respinto con sentenza n. 4708 dell’11 aprile 2019. Tali atti sostanziano i prodromi dei provvedimenti assunti dal RPCT, e cioè: a) la determinazione n. 1 del 24.4.2019, avente ad oggetto la “revoca ed annullamento in autotutela” della determinazione n. 1 del 29.6.2018, ossia dell’archiviazione del procedimento di verifica; b) l’impugnata determinazione n. 2 dell’8.5.2019, avente ad oggetto “determinazione del RPCT n. 1 del 24 aprile 2019. Contestazione inconferibilità del decreto leg.vo n. 39/2013 art. 7 comma 2 lettera c) dell’incarico di presidente del consorzio ASI Foggia. (…) Determinazione ed applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18 commi 1 e 2 del decreto leg.vo n. 39/2013 ai soggetti componenti dell’Assemblea generale”. I ricorrenti hanno, infine, dedotto che una “sanzione personale, di natura interdittiva, fissa e non graduabile, (…) non può essere irrogata senza una motivazione, sia pure sintetica, in ordine all’indagine ed alla valutazione svolta sull’elemento psicologica” (cfr. pag. 18).

Si è costituito in giudizio il resistente dott. Michelangelo Marseglia (28.6.2019), responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio ASI di Foggia, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti non avrebbero impugnato la (precedente) determinazione n. 1 del 24.4.2019, la quale rappresenterebbe un “atto presupposto del provvedimento impugnato”, né, tantomeno, avrebbero impugnato la nota del 29.5.2018, relativa all’avvio del procedimento “anche nei confronti, tra gli altri, dei ricorrenti, in quanto astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria” (cfr. pag. 6); sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sull’assunto della disomogeneità delle posizioni dei vari ricorrenti, a tal fine rimarcando che la “lamentata impossibilità di conferire incarichi” potrebbe riguardare, semmai, il sig. Nunno quale Sindaco del Comune di Bovino (ma non anche i ricorrenti Rignanese e Zingariello, assessori, e neppure il sig. Giovanni Rotice quale presidente di un organismo privato); nel merito ha opposto che l’avvio del procedimento sarebbe stato effettuato mediante la nota del 29.5.2018 e che, comunque, sarebbe applicabile alla fattispecie la disciplina di cui” ai sensi di legge; che una volta accertata l’illegittimità del conferimento dell’incarico non vi sarebbe possibilità di graduare gli effetti della responsabilità e, quindi, della sanzione prevista dall’art. 18 del d.lgs. 39/2013; che la motivazione, sebbene per relationem, sarebbe stata comunque espressa. Con ordinanza n. 239 del 4 luglio 2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “premesso: – che in data 29.5.2019 il responsabile RPC ha comunicato l’avvio del “distinto procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18, d.lgs. 39/2013”, soggiungendo che l’attività di “accertamento dell’elemento soggettivo della colpevolezza in capo all’organo conferente l’incarico, (…) nel rispetto del principio del contraddittorio”, sarebbe stata differita “all’esito dell’eventuale dichiarazione di nullità dell’incarico inconferibile”, così rimarcandosi l’autonomia della valutazione sulla posizione dei ricorrenti; rilevato: che, nella specie, paiono violate le garanzie di partecipazione dei ricorrenti, tenuto conto che il richiamo alla responsabilità contenuto all’art. 18, comma 1 del d.lgs. 39/2013 sembra, in effetti, implicare la “verifica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all’atto della nomina componevano l’organo che ha conferito l’incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria” (cfr. deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016); che, pertanto, in accoglimento della proposta domanda cautelare deve ordinarsi al responsabile resistente di rinnovare, nel rispetto del principio del contraddittorio, l’istruttoria sulla posizione dei ricorrenti”. Il disposto riesame è stato avviato in data 12.7.2019, con concessione di un termine di 20 giorni per la presentazione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri e con la precisazione che “il procedimento di rinnovo istruttorio e le relative determinazioni si concluderanno entro 60 giorni dalla data di notifica e di pubblicazione del presente atto”, cui sarebbe seguita una “regolare chiusura del rinnovo istruttorio che verrà notificato ai conferenti e pubblicato sul sito web del Consorzio ASI di Foggia”.

I ricorrenti hanno depositato in data 30.7.2019 una memoria con cui hanno chiesto l’archiviazione del procedimento a loro carico. Il riesame non è stato, tuttavia, concluso con alcuna determinazione. Tali circostanze sono state puntualmente evidenziate nella memoria depositata dai ricorrenti in data 10.2.2020.

All’udienza pubblica del 29 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione. Ora l’accoglimento del citato ricorso.