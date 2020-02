Controlli Carabinieri San Giovanni Rotondo su strada e contrasto parcheggiatori abusivi

Foggia, 18 febbraio 2020. Lo scorso fine settimana i, nel corso di opportuni servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, controllo della circolazione stradale, contrasto del fenomeno dei “parcheggiatori abusivi”, prevenzione e repressione di reati in genere, denunciavano due persone ne segnalavano altre due alla Prefettura e accertavano diverse infrazioni al cds con conseguente sequestro di mezzi, ritiro di carte di circolazione e patenti. Le prime due persone denunciate, venivano controllate rispettivamente durante le notti di sabato e domenica. Le stesse risultavano positive al controllo, accertando a loro carico un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla norma del cds, rientranti in violazioni penali, mentre a carico di una terza è stato accertato un tasso alcolemico di poco al di sopra del limite, riconducibile a una violazione amministrativa, con conseguente ritiro della patente di guida per tutti. Altra persona, invece, a seguito di perquisizione personale, veniva trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e per tale motivo è stata segnalata alla Prefettura.

Nel corso dei vari controlli eseguiti da parte di tutte le pattuglie in circuito, venivano conseguiti i seguenti risultati operativi: