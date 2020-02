Foggia, “cicchetterie” e circoli privati: controlli e sanzioni Polizia

. Continua senza sosta, l’attività di prevenzione e di controllo del territorio nelle sere del fine settimana nella zona della “Movida” e nei pressi della Città del Cinema, luoghi maggiormente frequentati, soprattutto dai giovani. Nella giornata di sabato scorso ha operato un dispositivo interforze composto da Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia, del Reparto Prevenzione Crimine, oltre a Militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia locale.. Particolare attenzione è stata rivolta alle “cicchetterie”, per verificare eventuali trasgressioni alle norme sulla vendita di alcool ai minorenni. Il personale della Polizia Locale ha controllato due di questi esercizi commerciali, uno sito in Via Arpi e l’altro sito in Via Bruno e nel contempo hanno elevato tredici contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, per autoveicoli parcheggiati in sosta vietata, di cui uno parcheggiato sulle strisce pedonali ed un altro su zona utilizzata da veicoli per persone invalide.

Alla fine delle attività sono state identificate numerose persone e sono stati controllati diversi veicoli. Nel corso della stessa giornata sono stati effettuati controlli amministrativi presso un circolo privato sito in Via Nicola Parisi, dove sono stati identificati alcuni avventori risultati dal controllo ai terminali con precedenti di polizia. Altro controllo è stato effettuato ad un circolo sito in via San Severo, dove sono stati identificati due avventori di cui uno è risultato con precedenti di polizia. Nei giorni precedenti, un altro circolo sito in via San Severo è stato oggetto di controllo da parte degli Agenti della Polizia di Stato; all’interno oltre alle verifiche di carattere amministrativo sono stati controllati diversi avventori, di cui uno risultava con precedenti di polizia, inoltre, delle persone presenti una, non risultava registrata sul libro dei soci. Ancora un controllo, proprio nella nottata è stato svolto presso un circolo sito in Via Gioberti, ove su 11 persone presenti, 5 soggetti, risultavano con precedenti di polizia. Tutti i controlli eseguiti sono al vaglio della Polizia Amministrativa per le valutazioni di provvedimenti di competenza.