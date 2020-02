Foggia. Ingegneria dei sistemi logistici, al via soft skillse personal branding lab

, 18 febbraio 2020. Un confronto diretto con formatori, orientatori e motivatori per accrescere le sicurezze, personali e professionali, degli studenti. Trenta ore di lezione suddivise in 10 incontri (ogni martedì dalle 14,30 alle 17,30) tenuti da Severo Cardone e Francesco Mansolillo, consulenti di orientamento del “Laboratorio del bilancio delle competenze” nonché componenti del Career development centerrecentemente istituito dall’Università di Foggia, e da esperti consulenti individuati tra quattro importanti aziende del territorio. Nell’ambito del progetto POT- 4 denominato “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale”, è stato strutturato un percorso di soft skillse personal branding lab riservatoagli studenti del terzo anno del corso di laurea in “Ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare” (incardinato nel dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente) che offrirà loro maggioreconsapevolezza delle competenze acquisite. Un ciclo di incontri volto a consolidare conoscenze tecniche e individuare specifiche prerogative degli studenti, e che rappresenta la prima transizione verso l’universo delle professioni.

Ragione per cui il corso è stato strutturato con la partecipazione di quattro aziende leader ciascuna nel proprio settore: Fiordelisi (Ordona, coltura e produzione di vegetali); Lotras (zona ASI Foggia, leader europeo nella logistica su rotaia); Princes (zona ASI Foggia, industrie alimentari); Vin Nova (Orta Nova, azienda vitivinicola). «Dobbiamo essere nelle condizioni di fornire una formazione più completa possibile– spiega la direttrice del dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, Milena Sinigaglia – ma soprattutto dobbiamo favorire il primo approccio degli studenti al mondo del lavoro, accompagnandoli in contesti socio-economici in cui non sono mai stati. Devo ringraziare, personalmente e a nome del dipartimento che dirigo, le aziende che si sono messe a disposizione per questo corso e che faranno di tutto per far comprendere ai nostri ragazzi che, un passaggio meno traumatico dalla teoria alla pratica, non solo è auspicabile ma possibile. Ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare è uno dei nostri corsi di laurea più ambiziosi e adatti al territorio, ecco perché dobbiamo sfruttare questo progetto per formare al meglio chi ha deciso di frequentarlo». Martedì 3 marzo 2020 (ore 14,30, nella sede di “Ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare” in via Rotundi 4 a Foggia) avrà luogo la presentazione del percorso soft skills, a cui parteciperanno il rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone; il prorettore vicario, Agostino Sevi; la delegata del rettore al Placement, Mariangela Caroprese; la delegata del rettore all’Orientamento, Daniela Dato; la direttrice del dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, Milena Sinigaglia; i delegati dipartimentali a Placement e Orientamento, rispettivamente Antonella Santillo e Marcella Giuliani. «Il tentativo è quello di fornire a questi ragazzi– aggiunge la coordinatrice del corso in “Ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare” eresponsabile scientificodel progetto POT- 4, Clelia Altieri– gli strumenti per potersela giocare ad armi pari una volta fuori dalle nostre aule. Da qui la necessità di farli confrontare, in maniera concreta, con le esigenze delle imprese, con i problemi che si presentano quando in ballo ci sono produzione, forniture, smistamenti della merce, soddisfazione dei committenti. Riteniamo questo corso solo un primo passo verso la strutturazione più completa del cammino post laurea, di comune accordo con il Career development center dell’ateneo».