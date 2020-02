‘Lo creo per Manfredonia’. Miglioramento servizi per i cittadini. Finalmente proposte

Manfredonia, 18 febbraio 2020.E’ l’oggetto di una recente nota inviata ai componenti dellasipontino, i commissari: Dott., Dott.ssa, Dott., e al Segretario Generale del Comune di Manfredonia, Dott.ssa, dai, il Geom.e il Dott.

Come spiega Capursi a StatoQuotidiano: “dopo aver raccolto un po’ di segnalazioni di nostri concittadini, con il gruppo su Facebook ‘Lo creo per Manfredonia’, abbiamo protocollato in Comune un documento con le varie proposte”. Di seguito i vari “suggerimenti” proposti dal gruppo “per il miglioramento dei servizi al cittadino di Manfredonia in diverse aree d’intervento, scaturiti dal confronto collettivo”. “Nella speranza che tali idee possano costituire un valido spunto per il vostro lavoro”, scrivono i referenti di “Lo creo per Manfredonia”, rivolgendosi ai componenti della Commissione straordinaria.

“AMBIENTE

Creazione di isole ecologiche per smaltire i rifiuti prodotti dai turisti

Benchè la raccolta differenziata a Manfredonia sia ad un buon livello di raccolta, si segnala l’impossibilità per i turisti e per chi staziona a Manfredonia per pochi giorni di conferire i propri rifiuti secondo le modalità preposte, in mancanza di informazione da parte di questi ultimi e della difficoltà di reperire i mastelli da parte di chi ad esempio affitta un appartamento per una sola settimana. Ciò genera il fenomeno di abbandono dei rifiuti in zone periferiche, in cassonetti di proprietà dei locali commerciali o nei mini cassonetti presenti nelle zone di passeggio, generando cattivi odori e sporcizia. Si consiglia quindi di istituire alcune isole ecologiche in zone di facile accessibilità, nelle quali essi possano conferire i rifiuti.

Conversione e potenziamento dei cestini lungo le vie a grande affluenza . Con cestini che prevedano la possibilità di differenziare i rifiuti e di raccogliere le cicche di sigaretta, sul modello di quelli presenti nelle stazioni ferroviarie. Ciò porterebbe a una migliore gestione dei rifiuti nelle zone pubbliche, risultando in un aumento della raccolta differenziata. Inoltre i cittadini lamentano diffusamente la carenza di tali cestini, si suggerisce quindi di installarne un maggiore numero lungo le vie di grande afflusso come il lungomare.

Creazione aree per padroni con cani. Nonostante siano moltissimi i cittadini che possiedono un cane, non esistono al momento aree per far giocare i cani, far fare loro i bisogni ecc. La creazione di aree apposite per le quali sono necessarie solo recinzioni e un prato erboso, consentirebbe di ridurre il fenomeno degli escrementi canini abbandonati lungo le pubbliche vie, e di favorire la socializzazione tra i proprietari dei cani.

Adozione di politiche plastic-free. Si suggerisce di adottare provvedimenti volti a rendere plastic-free le attività commerciali cittadine, prevedendo sanzioni per chi non si dota di bicchieri biodegradabili, seguendo l'esempio delle Isole Tremiti e di Vieste. Ne deriverebbe un minor carico per lo smaltimento dei rifiuti, e minore abbandono degli stessi nelle aree pubbliche.

Pulizia periodica della Spiaggia Castello. Si consiglia la pulizia periodica di Spiaggia Castello, non solo nei mesi interessati dall'attività balneare ma anche in inverno, essendo questo un luogo di passeggio anche da parte dei turisti che raggiungono Manfredonia negli altri periodi, e soprattutto in occasioni quali Natale e Pasqua.

Creazione isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti sul porto. Molti pescherecci stanno iniziando a raccogliere i rifiuti pescati in mare, come permesso dalle recenti leggi, ma non trovano un apparato che consenta loro di smaltire tali rifiuti. Si consiglia quindi la creazione di isole ecologiche sul porto commerciale che permetta loro di conferire agevolmente i rifiuti raccolti

Creazione zone alberate nei terreni inutilizzati di proprietà del comune. Nel territorio del comune esistono molte aree dismesse (zona cimitero, ex stazione ecc.) che potrebbero essere convertite in bosco urbano con poca spesa e pochi oneri di gestione, delegando magari la loro tutela alle associazioni ambientaliste del territorio. Le aree verdi urbane mitigano il calore estivo, contribuiscono alla salubrità delle acque sotterranee e migliorano la qualità dell'aria. C'è sempre maggiore attenzione a livello nazionale e internazionale verso l'implementazione di aree verdi, nelle quali Manfredonia si dimostra ancora una volta carente.

SVILUPPO ECONOMICO

Organizzazione di meeting tra operatori turistici e attività commerciali. Al fine di favorire lo scambio di idee e di diffondere la cultura dell’accoglienza del turista tramite corsi pubblici patrocinati dal comune.

Creazione di uno sportello comunale per l'accesso ai bandi pubblici. Al fine di favorire informazione e supporto per la partecipazione ai bandi nazionali e regionali, per fornire sostegno a chi vuole intraprendere un'attività economica nella nostra città.

Organizzazione di meeting tra gli operatori del settore sportivo. Al fine di favorire la diffusione coordinata e organizzata della cultura dello sport, soprattutto verso le fasce più giovani della popolazione.

SERVIZI AL CITTADINO