Manfredonia. “AQP: Chiare e fresche dolci acque?”. Verdi interrogano

, 18 febbraio 2020. “?”. Attraverso una recente nota stampa, i Verdi di Manfredonia hanno chiesto ad: “1. se erano completati i lavori di potenziamento del depuratore (secondo digestore); 2. quando sarebbero iniziati i lavori per ridurre i cattivi odori; 3 di conoscere la qualità delle acque depurate immesse nel Candelaro”.

In seguito, il responsabile provinciale della depurazione di AQP ha risposto: “1. che solo il 16 gennaio scorso sono completati i lavori con l’avvio del secondo digestore. Ciò garantirà una buona gestione dei fanghi anche in caso di malfunzionamento del primo o eccesso di produzione e quindi più sicurezza ambientale ed efficienza della depurazione”.

Inoltre che “2. che è stata realizzata solo la deodorizzazione della zona fanghi. Invece per quella della linea acque il progetto, che doveva essere pronto già dal 2018, è ancora allo stato di progettazione definitiva. Ciò significa un ulteriore passaggio per la progettazione esecutiva, poi l’indizione della gara di appalto e l’esecuzione dei lavori. Perciò i cittadini di Siponto e dei comparti dovranno sopportare ancora per qualche anno i cattivi odori serali.

3. che i dati delle acque reflue in uscita sono sempre buone e questo ci fa molto piacere.

Riflessione: Come possiamo pensare ad uno sviluppo turistico della città con il cattivo odore che accoglie i visitatori al loro ingresso?”

“Inoltre a che punto sono i progetti di riutilizzo delle acque reflue da immettere nella rete del Consorzio di Bonifica della Capitanata e quelli di collettamento dei reflui dai villaggi del Litorale sud? Dobbiamo fare pressing su AQP e sulla Regione per accelerare i tempi. A maggio si voterà per le regionali. A chi ci affideremo per risolvere i problemi? Noi nel frattempo continueremo a cercare risposte rapide ai problemi del territorio”, concludono Innocenza Starace e Alfredo De Luca, Portavoce Verdi di Manfredonia.