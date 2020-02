Manfredonia, Piscitelli “Non siamo migliorati ma neanche peggiorati”

“Nonostante tutte le zavorre che abbiamo buttato giù dalla nave che rischiava di affondare, siamo riusciti solo a non peggiorare la situazione finanziaria del comune. MI aspettavo di più ma ci sono stati tanti intralci ed ostacoli da superare”. Cosìa conclusione dell’esercizio 2019 appena chiuso. “Abbiamo risparmiato – rileva – sulla gestione tributi, ma abbiamo dovuto affrontare l’annullamento della Cosap a seguito del pronunciamento del Tar che ci ha invitati ad entrare nel merito e a quel punto abbiamo dovuto fare provvedimenti gestibili tant’è che non ci sono state critiche”.

Il nodo cruciale, la sfida da affrontare è la questione tributi. L’Ufficio tributi è in fase di allestimento “perché – spiega Piscitelli – ci sono ancora difficoltà frapposte dalla società che gestiva il servizio, che non ci ha consegnato tutta la documentazione in suo possesso tant’è che partiranno le lettere di sollecito. Si tratta di una documentazione fondamentale attraverso la quale individuare le sacche di evasione, verificare il contenzioso, di vedere cosa è stato e non è stato fatto, insomma per consentirci di poter mandare a pieno regime l’Ufficio tributi”. Solo allora il flusso dei tributi dei cittadini potrà essere regolare e sostanziale.

“Intanto – evidenzia il commissario straordinario – un risparmio lo abbiamo realizzato dal momento che il comune non paga più l’aggio molto elevato alla società uscente. Ma c’è molto da lavorare per raggiungere i risultati ottimali. Quella dei tributi è una sfida che ci crea molta apprensione”. Fra i problemi da risolvere vi è quello del personale. “Le risorse umane – esplicita Piscitelli – si sono infatti nel frattempo depauperate ulteriormente: numerosi dipendenti hanno infatti approfittato della “quota cento” per lasciare. Per l’ufficio anagrafe abbiamo sopperito con personale attinto con una convenzione dai comuni di Zapponeta e Vieste; per l’Ufficio tributi ho chiesto sette sovraordinati al Ministero dell’interno. Sono andato personalmente a Roma per vincere le resistenze del Ministero che dovrà sostenere la spesa di quel personale così come avviene per noi tre commissari straordinari, evidenziando la necessità di quel personale se non vogliamo mandare a gambe per aria il comune”.

All’orizzonte sempre più ristretto, rimane in agguato il famigerato dissesto. “Ci stiamo provando seriamente ad evitarlo” afferma il commissario straordinario Piscitelli. “Le speranze di riuscirci sono legate essenzialmente oltre al funzionamento dell’Ufficio tributi, alla alienazione dei beni comunali. A giorni partirà un nuovo bando: il primo tentativo non è andato a buon fine tant’è che abbiamo dovuto rivedere l’offerta al ribasso. Altro cespite su cui contiamo molto è quello relativo ai parcheggi per i quali è in espletamento il bando per la ricerca del gestore. Abbiamo risolto nel migliore dei modi possibili la questione della ZTL di via Maddalena. E’ un cammino quello della ricostruzione di questo comune, abbastanza impervio per gli intralci incontrati non solo oggettivi”.