Michele Manzi nuovo Presidente del Comitato Provinciale INPS di Foggia

Foggia, 18 febbraio 2020.. E’ stato eletto nel corso dell’ultima riunione del Comitato, presenti la dottoressa Anna Alviti, Vice Direttore della sede INPS, la dottoressa Elena Colella, responsabile dell’Agenzia Interna INPS e del dottor Antonio Pennelli Responsabile Gestione Ricorsi e Segretario dello stesso Comitato Provinciale. Michele Manzi è espressione della Cisl in seno al Comitato e Vice Presidente sarà Luigi Orsitto di provenienza Confagricoltura.Michele Manzi giunge alla carica di Presidente del Comitato Provinciale dopo un trascorso ultra trentennale nell’organizzazione sindacale che ha contemplato ruoli dirigenziali in seno alla Cisl, all’ex Fisba Cisl e alla FAI Cisl. “Esprimo le più vive congratulazioni a Michele per il nuovo incarico. La sua competenza, la sua professionalità e la sua riconosciuta serietà gli consentiranno di svolgere brillantemente il suo compito ed il suo servizio – commenta CarlaCostantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia – A Michele gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Cisl di Capitanata.”