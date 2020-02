Puglia e Peroni protagoniste in “Si vive una volta sola” di Carlo Verdone

Roma, 17 febbraio 2020 – Peroni, protagonista dell’ultimo film diretto da Carlo Verdone, Si Vive Una Volta Sola ha scelto di partecipare a questa pellicola che parla di amicizia, di condivisione e forza delle unioni, perché è in questi valori che crede dal 1846. Inoltre il film, prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis e distribuito da Filmauro e Vision Distribution, che vede protagonisti Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora è girato interamente in terra pugliese, con il supporto di Regione Puglia e Puglia Promozione, terra che con il brand ha da sempre un forte legame; dal 1924, anno dell’inaugurazione del famoso stabilimento nel capoluogo pugliese, Birra Peroni è un punto di riferimento per la regione e per la città di Bari ed un vero e autentico simbolo della “baresità”. Ed è proprio all’interno di un bar del centro di Bari che i protagonisti si incontrano davanti alla storica lager italiana.



Alla presentazione del film, presso il cinema Savoy di Roma il 14 febbraio, insieme al cast era presente anche la bionda più amata dagli italiani che ha brindato insieme a loro.

Peroni, protagonista dell’ultimo film diretto da Carlo Verdone, Si Vive Una Volta Sola ha scelto di partecipare a questa pellicola che parla di amicizia, di condivisione e forza delle unioni, perché è in questi valori che crede dal 1846



Birra Peroni

Birra Peroni S.r.l è un’azienda italiana che fa parte di Asahi Europe LTD. Nel nostro Paese la produzione annua di Birra Peroni ammonta a 6 mln di ettolitri – prodotti negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova – di cui oltre 1 mln esportati. Fanno parte della famiglia: PERONI, NASTRO AZZURRO, NASTRO AZZURRO PRIME BREW, NASTRO SARDEGNA, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, PERONI GRAN RISERVA BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI 3.5, PERONI SENZA GLUTINE, PERONI FORTE, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, ITALA PILSEN, RAFFO, BIRRA NAPOLI, CRYSTALL WUHRER, WUHRER TOURTEL, PILSNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, MEANTIME, ST. BENOIT, FULLER’S, DORMISCH, ASAHI SUPER DRY. Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. www.birraperoni.it <http://www.birraperoni.it/> – Birra Peroni è anche su LinkedIn, Twitter e canale YouTube.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)