Regionali, c’è Teresa Cicolella. Sgarro “Candidata del Pd di Cerignola”

, 18 febbraio 2020., già Consigliere Comunale nonché componente della Segreteria Provinciale, sarà la candidata del Partito Democratico di Cerignola alle Elezioni Regionali che si terranno la prossima primavera. A comunicarlo è la Segretaria Cittadina,: “La scelta di Teresa Cicolella è la naturale continuazione di quel rinnovamento della classe dirigente che ha avuto inizio con la mia elezione a Segretaria del PD di Cerignola, ed è una scelta avvenuta – si tiene a sottolineare – rifiutando in toto autocandidature o candidature calate direttamente dai vertici del Partito”. “Il criterio su cui si è basata questa scelta è la partecipazione attiva alla politica del territorio, partecipazione che deve tener presente le problematiche del territorio stesso. Abbiamo individuato in Teresa Cicolella la persona più adatta ad interpretare le esigenze della Capitanata, che ormai da diversi anni non riesce più ad esprimere personalità che portino all’attenzione della Regione le questioni urgenti che riguardano Cerignola: la criminalità, l’ambiente, le tematiche occupazionali. Teresa Cicolella possiede le qualità politiche e umane per far sì che Cerignola e il territorio circostante tornino al centro della politica regionale, perché l’affermazione della legalità e la soluzione dei problemi dei cittadini della Capitanata sono punti assolutamente non più rimandabili”, conclude