Rifiuti pericolosi interrati in area Parco del Gargano, Pellegrini “Pratica ancora diffusa”

Foggia, 18 febbraio 2020. “. Sono sei le ordinanze di custodia cautelare eseguite questa mattina dal Nucleo Operativo ecologico (Noe) di Bari dei Carabinieri e dal Comando provinciale di Foggia, a carico di soggetti accusati di aver smaltito illecitamente rifiuti pericolosi all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Gargano, riempiendo avvallamenti naturali del terreno. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nell’ambito dell’operazione ““. Lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi è una pratica aberrante, ancora troppo diffusa, che comporta danni enormi per l’ambiente e per la salute di tutti cittadini. Il controllo del territorio non sempre è agevole, specie in ambienti impervi come quello del Gargano ma, ciononostante, lo Stato riafferma la sua presenza con un intervento a tutela del benessere dei cittadini e della salubrità del territorio.

Noi del Movimento 5 stelle continuiamo a ritenere necessaria l’istituzione a Foggia della sede distaccata della Corte D’Appello e della DDA, convinti che una presenza più prossima al territorio possa favorirne l’operato, ma non possiamo che ringraziare la DDA di Bari per l’incessante e eccezionale opera di contrasto alla criminalità organizzata“.

Lo dice in una nota il sen. Marco Pellegrini, Coordinatore del Comitato Mafie Pugliesi della Commissione Parlamentare Antimafia.