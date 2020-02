Vercelli, arrestato foggiano con droga, armi e banconota falsa

Gli operatori del Posto Polfer di Vercelli, durante un servizio di scorta a lunga percorrenza su un treno Frecciarossa sulla tratta Torino – Lecce, hanno tratto in arresto un italiano di. In particolare, in prossimità della stazione di Milano Centrale gli Agenti hanno notato un giovane che al loro passaggio ha mostrato segnali di insofferenza. Pertanto gli Operatori hanno deciso di effettuare un controllo.

Nascosti negli indumenti e nello zaino che portava al seguito, sono stati rinvenute n. 12 pasticche di tipo ecstacy, 33 confezioni in carta contenenti chetamina per decine di grammi, una bustina contenente marijuana, 28 involucri contenenti sostanza da taglio per un peso complessivo di circa 10 grammi. Inoltre il soggetto portava al seguito senza giustificarne il motivo, un taglierino con lama di 7 cm, un coltellino della lunghezza complessiva di 12 cm, una chiave tripla in dotazione al personale delle Ferrovie dello Stato e una banconota da 100 euro falsa. Tutto è stato sottoposto a sequestro.