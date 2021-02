“5 giorni per dimettersi”, il Pd chiede un gesto d’amore al centrodestra

“10 Consiglieri dell’opposizione oggi si sono recati dal notaio Simonetti per attivare la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale”. Lo comunica il Pd di Foggia.

“Domani il consigliere Clemente, oggi impegnato in questioni istituzionali, andrà ad apporre la sua firma. Disponibile a dimettersi anche il futuro consigliere Antonio De Sabato che prenderà il posto del dimissionario Di Gioia. Mancano 5 consiglieri per mettere la parola fine a questa scellerata amministrazione. Chiunque del centrodestra voglia fare un gesto di amore verso la nostra martoriata città ha ancora 5 giorni per recarsi dal notaio. È un’occasione, non sprechiamola!”