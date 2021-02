Bordo contro Renzi: “Hai ucciso il partito portandolo al 18%”

Manfredonia, 18/02/2021 – (globalist) Un botta e risposta iniziato con la speranza di Renzi di lanciare un’opa sul Pd rilanciando il suo sogno di ‘asfaltare’ i democratici e fare quello che Macron ha fatto in Francia con i socialisti.

Come è nata la polemica? L’integruppo parlamentare Pd-Leu-M5s “distrugge tutti i sogni riformisti” del Partito democratico, secondo Matteo Renzi. Intervistato dal Tg2, il leader di Iv afferma: “Mi dispiace per loro, mi sembra una strategia che distrugge tutti i sogni riformisti che aveva il Pd. Sono contento per noi perché si apre una prateria per are una casa, la casa del buonsenso. Abbiamo due anni per costruirla”.

La replica del Pd “Caro Renzi, i sogni riformisti del Pd li hai uccisi tu con il 18% al Partito Democratico. Noi, malgrado te, stiamo ricostruendo”. Lo ha dichiarato in una nota Michele Bordo, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico.(globalist)