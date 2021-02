Cementificio in zona protetta, azienda di Manfredonia va al Consiglio di Stato

Vasto, 18/02/2021 – (ilcentro) Torna alla ribalta il cementificio che la Escal vuole realizzare nella fascia di protezione esterna della riserva naturale di Punta Aderci. A distanza di sette mesi dalla sentenza del Tar di Pescara, che a luglio 2020 aveva accolto il ricorso presentato da Legambiente e Wwf contro il parere favorevole del Comune alla valutazione di incidenza ambientale (Vinca), la società di Manfredonia si è rivolta al Consiglio di Stato.

L’obiettivo è quello di ribaltare la decisione dei giudici pescaresi che avevano censurato l’operato degli uffici tecnici, ritenendolo «illegittimo e carente sotto diversi punti di vista».

Una notizia che non ha colto di sorpresa le associazioni cittadine, convinte come sono che la ditta, intenzionata a produrre leganti idraulici (cemento) a due passi dall’area protetta, non avrebbe rinunciato a proporre ricorso.

Continua quindi a colpi di azioni legali l’antica querelle sulla difficile convivenza tra area industriale di Punta Penna e riserva di Punta Aderci con la sistematica rincorsa a progetti che poco si conciliano con la presenza di un’area protetta.(ilcentro)