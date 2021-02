Controlli straordinario del territorio: operazione Polizia – Pl San Severo

Nella serata di ieri 17.02.2021, su Ordinanza del Questore di Foggia, personale del Commissariato di P.S. – Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale di San Severo, hanno effettuato un’attività di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti illeciti e al rispetto delle norme del CdS.

Le attività hanno visto l’esecuzione di n.8 posti di controllo e presidi di sicurezza nel centro abitato composti di pattuglie congiunte tra Polizia di Stato e Polizia Locale; difatti, sono state impiegate 2 pattuglie del Commissariato P.S., n.2 pattuglie RPC e 3 pattuglie di Polizia Locale.

Nel corso delle attività, mirate soprattutto al controllo dei ciclomotori e l’uso dei monopattini, sono stati controllati: 75 veicoli, sono state identificate e controllate 118 persone di cui 20 con precedenti di polizia.

Sono state poste in essere le seguenti attività: n.04 sanzioni al CdS; n.03 fermi amministrativi di ciclomotori per mancato uso del casco protettivo; n.01 sanzione per patente mai conseguita; n.03 controlli a soggetti con monopattino; n.02 sanzioni amministrative.

Durante le attività sono stati effettuati controlli in contrasto alla diffusione del Covid 19.

I controlli congiunti eseguiti, rappresentano un’attività importante per il controllo del territorio ed affermare la presenza costante delle Forze di Polizia. L’obiettivo è intensificare questa tipologia di attività con la finalità di elevare il livello di percezione della sicurezza dei cittadini e scongiurare i comportamenti illeciti.