Covid Puglia, morto medico ex sindaco: contagiato per salvare anziani in Rsa

Bari, 18/02/2021 – (repubblica) Il medico di Locorotondo, Ubaldo Amati, ex sindaco, è morto a 65 anni al Policlinico di Bari dopo aver contratto il Covid-19, è il 324 medico deceduto in Italia. Lo comunica la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Amati era un medico di base (specializzato in neurologia), e aveva accettato di aiutare a circoscrivere un focolaio in una Rsa di Locorotondo, dove probabilmente si è infettato. “A nome di tutto il consiglio dell’Ordine esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie Antonella e ai due figli Dario e Carlo, anche loro medici – dice Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari – si era impegnato con abnegazione e spirito di sacrificio durante l’emergenza, per assistere i pazienti della RSA di Locorotondo. Rappresenta un esempio per tutti i medici”. (repubblica)