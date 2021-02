Covid Puglia, variante inglese: 16 casi nel Foggiano

Bari, 18/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Sono 47 i Comuni pugliesi in cui sono stati rilevati casi di pazienti positivi alla variante inglese del coronavirus. È quanto emerge dalla seconda survey che il Policlinico di Bari ha trasmesso all’Istituto superiore di sanità: un’indagine, necessariamente a campione, che conferma la tendenza di cui si parla da giorni. Ovvero che la mutazione si sta espandendo a macchia d’olio. È a Fasano (61 campioni su 66) che è stata rilevata la maggior quantità di positivi per la variante inglese (92,4%), un dato probabilmente collegato alla presenza di persone rientrate dall’estero alla fine di gennaio. In altri 10 Comuni è stato registrato in un giorno il 100% dei casi di variante inglese, ma a parte Stornara (8 su 8) in tutti gli altri stiamo parlando di un massimo di tre contagi. Nella maggioranza degli altri 47 Comuni, infine, la presenza della mutazione è limitata a un massimo di 4 casi: fanno eccezione Bitritto (8 su 11), Orta Nova (7 su 8), Monopoli (5 su 11) e Corato (5 su 7). Un solo caso a Foggia (su 6)(gazzettamezzogiorno)