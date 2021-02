Emmanuela e Arturo, 2 montanari a Londra aprono un Coffee Shop

Londra, 18/02/2021 – (latualondra) Oggi vi raccontiamo la storia di Emanuela, originaria della Puglia, che insieme a suo marito Arturo, ha deciso di dar vita ad un progetto ispirato alle tradizioni di famiglia, aprendo un coffee shop artigianale con tutti i prodotti tipici del Gargano. Ciao sono Emanuela e vivo in Inghilterra da quasi 4 anni, mio marito, invece, è qui in UK da oltre 20 anni.

Un anno fa abbiamo deciso di portare qui, nel regno Unito, i nostri due bimbi e probabilmente l’idea di aver riunito tutta la famiglia ci ha portato a costruire un progetto che potesse garantirci una stabilità economica nel tempo. Siamo originari della Puglia, precisamente a Monte Sant’Angelo, qui i miei genitori hanno un locale, un coffee shop, ben avviato, sempre colmo di tante persone, amici, visti gli anni trascorsi; per tale ragione a mio marito ed a me ci è venuta in mente l’idea a di seguire “le tradizioni di famiglia”…ma, in terra straniera e così step by step abbiamo dato vita al nostro progetto, ovvero un coffee shop, il New Coffe Jolly Ltd situato nel Surrey.(lamialondra)