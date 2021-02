Istigazione al suicidio per bullismo: la denuncia del regista foggiano Sciarra

Dopo il successo televisivo ottenuto con il ruolo di Emiliano Lupi fidanzato storico di Annuccia in un medico in famiglia, Edoardo Purgatori è stato protagonista a teatro di Mine Vaganti per la regia di Ferzan Ozpetek a cui hanno fatto seguito – sempre per l’autore delle fate ignoranti – dei ruoli nella dea fortuna e nell’ultimo spot di natale di Unicredit dove Purgatori interpreta uno dei due fidanzati della coppia omosessuale.

L’attore romano ha in cantiere una docufictiondestinata a fare molto scalpore”, Ikos” di Giuseppe Sciarra, regista che ha suscitato un vespaio in molti festival con il cortometraggio Venere è un ragazzo per una presunta scena di blasfemia.

A quanto pare in questo nuovo lavoro del regista foggiano prodotto da Andrea Natale, Sciarra, denuncierá pubblicamente i soprusi e le violenze ricevute da bambino da I bulli del suo paese di origine. Purgatori sarà la voce narrante della storia e vivrá una sorta di transfer in cui si trasformerà in Sciarra.

Ikos si preannuncia un lavoro fortemente drammatico la cui finalità è sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica su un tema scomodo come il bullismo, in tal senso per stessa ammissione del regista è un atto politico che vuole smuovere le coscienze per spingere le istituzioni a realizzare quanto prima un disegno di legge efficace per contrastare il bullismo.

Link promo Ikos: https://vimeo.com/509321792

https://youtu.be/LVt8ZoepZN8