Il fatidico giorno è arrivato. L’opposizione al Comune di Foggia si è presentata alle 17 di oggi in piazza U. Giordano dal notaio per firmare le proprie dimissioni.

Si tratta della sottoscrizione di un documento congiunto fra tutti i gruppi di minoranza che conterà 12 consiglieri. Erano in 11 finora, dovrebbe arrivare il dodicesimo. L’atto verrà firmato con decorrenza da oggi e sarà valido per 5 giorni. Per avere un numero di firme sufficienti a far cader l’amministrazione di centrodestra in carica ne occorro 17.

Se si raggiungerà la quota, decadrà l’amministrazione Landella, altrimenti si andrà avanti. 5 consiglieri in 5 giorni mentre la maggioranza si arrovella nella crisi dei numeri che si è evidenziata nell’aula deserta verso la fine dell’ultimo consiglio comunale.

Alcuni debiti fuori bilancio non approvati e la delibera della tecnostruttura sulla internalizzazione di alcuni tributi votata da 17 consiglieri fra cui 5 di minoranza, che hanno tenuto i numeri perché la seduta e la votazione fossero valide. Cercasi, anche, nuovo presidente del consiglio mentre si serrano i ranghi per approvare il bilancio consuntivo 2020, altro importamte, se non il più importante, documento dell’ente.