Le orchidee spontanee del Gargano – esce in DVD in edizione limitata

Gargano, 18 febbraio 2021. Esce oggi in una pregevole edizione limitata (soltanto 100 copie) il DVD del documentario “Le orchidee spontanee del Gargano”. Prodotto da Silentium Film, Lux et Umbra e Bee Creative, già in distribuzione con Running TV International in televisione e in streaming sulla piattaforma TECA TV, il DVD non era previsto ma esce a fronte di numerose richieste ricevute in questo periodo. Il DVD è acquistabile presso Bee Creative in via Vittorio Alfieri, 24 a Manfredonia (con spedizioni in tutta Italia).

Nato con l’intento di valorizzare alcune delle peculiarità del nostro territorio, “Le orchidee spontanee del Gargano” è un documentario che cerca di mettere in risalto questi fiori attraverso un approccio divulgativo anche se scientificamente attendibile grazie ai contributi del professore e ricercatore Nello Biscotti, del dottore forestale Giovanni Russo e degli esperti e appassionati di orchidee come prof. Angela Rossini e Gino Palladino.

Molto spesso ci lamentiamo (giustamente) di quanto poco ci offra il nostro territorio. Esistono però tanti tesori che letteralmente calpestiamo, inconsapevoli, sotto i nostri piedi…

Le orchidee rappresentano l’esempio per eccellenza, anche se niente affatto unico. Basti pensare che 95 delle 250 specie circa presenti in Italia sono tutte concentrate qui, in pochi chilometri quadrati sul Gargano; alcune sono solo nostre, si possono trovare solo qui (si pensi all’orchidea di Mattinata, segnalata per la prima volta da Rossini e Quitadamo, ma anche l’orchidea sipontina, tipica della zona di siponto).

Va ricordato che ogni anno giungono appassionati da ogni parte del mondo per osservate le nostre orchidee; francesi, tedeschi, giapponesi e australiani sono tra i più appassionati e assidui frequentatori dei nostri sentieri. Le orchidee potrebbero rappresentare un ulteriore forte attrattore turistico e andrebbero tutelate maggiormente; a tale proposito è bene ricordare che si chiamano spontanee perché decidono loro dove vogliono crescere, non vanno assolutamente colte ed estirpate al fine di piantarle a casa propria perché morirebbero subito! Inoltre, questa pratica scellerata mette a serio rischio le stazioni di fioritura col pericolo costante di estinzione per alcune specie.

Questo documentario ci ha permesso di conoscere delle persone stupende che amano davvero il nostro territorio e passano la vita a tentare di preservarlo, valorizzarlo o recuperarlo.

Oltre ai già citati esperti che hanno impreziosito il nostro documentario con le loro testimonianze, volevamo ricordare anche Matteo Silvestri che a Vieste è impegnato nel recupero dei Trabucchi con la sua associazione “La rinascita dei trabucchi storici” e che ci ha ospitato in occasione di alcune riprese per il nostro documentario sul trabucco “La Molinella”, ma anche la Schola Botanica Garganica, portata avanti dal ricercatore Daniele Bonsanto e dallo stesso Professore Nello Biscotti, con i quali è possibile scoprire veramente il nostro territorio, specie durante la bella stagione. Grazie di cuore alla Professoressa Angela Rossini e Giovanni Quitadamo che ci hanno aperto la strada con il loro volume, ormai un grande classico, “Orchidee Spontanee nel Parco Nazionale del Gargano” e a Matteo Perilli, che ha appena pubblicato “Le Ophrys del Gargano e gli insetti impollinatori”.

Un grazie speciale a Giovanni Russo, Gino Palladino e Luigi Facchino per il loro inestimabile contributo.

Insomma si è aperto un mondo, tutto nostro che volevamo condividere con lo spettatore.

Le orchidee spontanee del Gargano:

Regia e Montaggio: Vincenzo Totaro

Ricerche e itinerari: Francesco Paolo Vitulano

Organizzazione e fotografie: Antonio Calvano

Riprese e animazioni: Luisa Totaro

Concept Grafico, titoli e locandine: Annarita Calvano