(RADIO MANFREDONIA CENTRO – STATOQUOTIDIANO, ore 11). Manfredonia, 18 febbraio 2021. Quale miglior location se non la splendida cornice del porto turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia per celebrare la bellezza statuaria di una giovanissima top model e nostra concittadina, Valentina Corvino, protagonista dell’appuntamento co la nostra rubrica “Tu chiamali sei vuoi, racconti“.

Seduta su una panchina, con alle spalle uno sfondo arricchito dalla presenza di grandi e lussuosi yatch, la giovanissima top model si è raccontata, in una chiacchierata distensiva, partendo dagli esordi della iniziante e già brillante carriera professionale, alla quale è stata avviata dai suoi manager Daniele Salvadore e Marta Losapio, titolari della DSML Management.

Valentina proviene da una famiglia umile come tante, quella umiltà che le si legge nello sguardo che si alterna nel sorriso ammaliante ed in quello serio che deve “bucare”, come si dice nel gergo, l’obiettivo del fotografo di turno.

Ne ha “bucati” tanti di obiettivi la nostra giovanissima modella, approdando, in primis, ad una delle agenzie di modelle più importanti di Italia, l’Agenzia Major di Guido Dolci con sede a Milano .

I suoi manager fiutano il talento e decidono di far partecipare la ragazza al concorso di bellezza World Top Model di Fiore Tondi. Viene in questa occasione selezionata tra 55 finaliste di tutta Italia e comincia così la sua scalata verso successo il successo professionale, con le prime sfilate per lo stilista Cavalli e come indossatrice nel suo show room a Milano.

Il suo curriculum lavorativo si arricchisce giorno per giorno, catapultata da una sfilata all’altra, mentre con lo stile che la contraddistingue, oltre che per Cavalli , calpesta le passerelle con brand di grande fama come: Lalaland, Labric, Alessandro Enriquez e tanti altri brand famosi. Prima del Covid è alla Homi Mad Mood e alla Fashion Week, dove ancora una volta viene notata per la sua professionalità e modi di fare innati da giovanissima Diva.

Una delle esperienza più significative è rappresentata dalla sua partecipazione come modella alla sfilata di moda al Teatro Casinò di Sanremo per la finale della trasmissione “Ricominciamo da noi” condotta da Jo Squillo, trasmessa su reti nazionali come Rete 4, Canale 5, TgCom 24 e Sky.

E’ da poco diventata una delle testimonial pubblicitarie degli occhiali Sting di cui è partita la campagna pubblicitaria da 2 settimane, quindi, la vedremo, sulle gigantografie pubblicitarie nelle più importanti città italiane ed in America.

Attualmente è testimonial per la pubblicità di bellissime borse prodotte dal brand “Donna Dani Sicilia Luxury Brand”.

Ultimo ed emozionante evento è stata la sua partecipazione alla Biennale del Cinema di Venezia, prima per la Bespoke di (Shopping Divas di Via Monte Napoleone), per poi calpestare il red carpet, indossando un abito di Lalaland, grazie all’event Celebrity.

Una esperienza unica e indescrivibile per la giovanissima modella, proiettata ormai, verso impegni lavorativi sempre più importanti tra cui, nel futuro prossimo, una serie di sfilate importanti presso il tempio della moda cinese, la Pagoda di Pechino.

Il sogno di Valentina: sfilare in America tra Miami e New York, città che hanno segnato la carriera professionale della più importante top model del mondo e raggiunti i 26 anni, quando notoriamente la carriera di una modella giunge al termine, dedicarsi eventualmente alla recitazione, un’altra delle sue grandi passioni e chissà che non riesca come tante celeberrime attrici italiane che come lei iniziarono la loro carriera partendo dai concorsi di bellezza ad affermarsi anche nel mondo del cinema.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 17 febbraio 2021.