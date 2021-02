“Portatemi nel cuore”. In ricordo di Michele Carbonelli

Qualche giorno fa, così per caso, passeggiando di buon ora per Corso Manfredi, il mio pensiero è volato al ricordo del compianto amico Michele Carbonelli, anch’egli mattiniero come me che usava, come si suol dire, “consumare il corso”, alla ricerca di qualche amico e del suo adorato fratello Antonio con cui scambiare due chiacchiere, sorseggiando un caffè caldo al bar Aulisa.

Passa qualche minuto ed incontro per caso Antonio, al quale rappresentavo che stavo giusto pensando a Michele ed è proprio in quel momento che lo stesso, preso dall’emozione, per prima cosa, mi comunicava di poter sempre contare sulla sua sincera amicizia, quasi a volersi sostituire a Michele, con il quale abbiamo diviso anni interi, come spettatori pomeridiani degli allenamenti del Manfredonia Calcio allo stadio Miramare, in compagnia tra i tanti suoi amici, del suo amico del cuore, Gianni Ricciardella.

La seconda cosa che mi comunicava è che, ispirato dal compianto fratello Michele, la propria mano aveva vergato uno scritto, dal titolo “Portatemi nel cuore”, contenenti dei versi che disegnano, come fa la mano di un pittore, il dipinto della vita vissuta da chi purtroppo ci ha lasciati prematuramente.

Antonio mi chiede di attenderlo giusto il tempo di salire a casa per recuperare lo scritto, me lo porge, lo leggo ad alta volte e l’emozione ci pervade, per cui ho deciso di condividere questa emozione con voi.

Antonio Castriotta