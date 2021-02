Porti: traffico merci in calo nel 2020, Manfredonia in crescita

Manfredonia, 18/02/2021 – (informare) Lo scorso anno il traffico movimentato complessivamente dai porti italiani è diminuito del -10,7% essendo stato pari a 441,9 milioni di tonnellate rispetto – secondo i dati diffusi dall’Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) – a 495,1 milioni di tonnellate movimentate nel 2019.

In tutti i principali segmenti merceologici è stata registrata una flessione dei volumi ad eccezione di quello dei container in cui il traffico è stato di 114,3 milioni di tonnellate, con un aumento del +2,7% sul 2019, rialzo che tuttavia non è tale se il traffico viene conteggiato in termini di contenitori da 20′ (teu) movimentati: il totale è stato infatti di quasi 10,7 milioni di teu, con una lieve flessione del -0,9% che è stata generata dal calo del -8,3% dei container in import-export che sono ammontati a 6,6 milioni di teu quasi interamente compensato dall’incremento del +14,0% dei container in trasbordo che si sono attestati a quasi 4,1 milioni di teu.

I porti pugliesi sotto il controllo dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale hanno movimentato 14,1 milioni di tonnellate di merci (-9,0%), di cui 6,7 milioni di tonnellate nel porto di Brindisi (-10,7%), 5,7 milioni di tonnellate in quello di Bari (-7,2%), 719mila tonnellate nel porto di Barletta (-10,7%), 618mila in quello di Manfredonia (+8,7%) e 411mila nel porto di Monopoli (-20,6%).(informare)