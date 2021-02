Scarpe: ne abbiamo abbastanza?

La domanda del titolo è OVVIAMENTE retorica: no, non ne abbiamo mai abbastanza. Forse ne abbiamo un paio per una serata elegante, ma per un incontro che situeremmo tra il casual e l’elegante? Ne esistono, come un primo appuntamento. Oppure una gita al lago, cosa indossare se non un paio di scarpe che siano comode e stilose assieme? Insomma, possiamo serenamente dire che, di scarpe, sentiamo sempre la necessità. Del resto, sono pur sempre, storicamente, croce e delizia di ogni outfit che si rispetti, fino a farci pensare che, nella definizione di una mise, da quelle si dovrebbe partire, dalle scarpe. Dal fondo, per così dire.

Nelle righe che seguiranno questa introduzione parleremo di quei modelli che sono un jolly per (quasi) tutte le mise, e lo faremo appoggiandoci alla sapienza e alla serietà di siti come Stileo, partner fondamentale delle nostre capatine online per lo shopping facile, veloce e, soprattutto, sicuro.

BRACCIALINI E NERO GIARDINI: ALTA QUALITA’ AL SERVIZIO DEI NOSTRI PIEDI

Certo, Braccialini è un marchio conosciuto alle cronache per la sua produzione di borsette meravigliose, ma non crediate: anche le sue scarpe possono essere davvero sorprendenti. È il caso della collezione che trovate in Rete, elegante e sfiziosa, composta da modelli classici e iconoci ma che non si fa mancare dei veri e propri tocchi di magistrale originalità, come i tacchi quadrati trasparenti. Sandali e stivaletti, stivali e decolletè, tutto per ogni vostra mise: dei jolly sensazionali che non vi stancherete mai di abbinare.

E che dire di Nero Giardini? Un marchio che ha fatto della qualità il suo punto forte: se possedete un paio di calzature di Nero Giardini, facilmete sono nella vostra scarpiera da anni, dato che i materiali utilizzati sono davvero di ottima qualità e di pregevole fattura. Anche qui, una collezione invernale da farci girare la testa: alti stivali seriosi, tronchetti lisci e voluttuosi, il nero che va su tutto, scarponcini per le nostre giornate da lottatrici (contro i capi, contro il tempo, contro le mille insidie della jungla metropolitana in cui viviamo, chi lo sa). Guardate qui per farvi un’idea più precisa di ciò di cui vi stiamo parlando, perché potrebbe davvero valerne la pena, anche dati i prezzi convenienti.

Già, non dimentichiamoci del prezzo: volete mettere la possibilità di avere nell’armadio dei pezzi di grande qualità come quelli di cui abbiamo appena scritto, comodi e sfiziosi, potendo approfittare di sconti davvero importanti? Non si batte, una proposta del genere, vero?

Il tutto, poi, senza muoverci da casa, senza affrontare pericolose resse in centri commerciali, luoghi che, oggi come oggi, sono diventati davvero molto pericolosi.

Ebbene, niente paura: un corriere ci porterà il nostro nuovo paio di scarpe (o le nostre diverse nuove paia, chi può dirlo!) proprio sul pianerottolo, mettendoci al riparo da qualsiasi possibilità di contagio. E lo stress? Sparito. Potremo provare le nostre nuove calzature nella tranquilla atmosfera di casa nostra, vedere come ci stanno, chiedere mille opinioni e poi, se non dovessero soddisfarci appieno, procedere alla loro restituzione.

Facile, comodissimo, veloce e conveniente! (nota stampa).