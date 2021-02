Sentirsi bene ad essere una futura mamma

È innegabilmente uno dei momenti più frizzanti e insieme pieni di dubbi della nostra vita: saremo in grado di essere dei buoni genitori? Faremo le scelte migliori? Quanto male farà il parto su una scala da 1 a 10? Ok, fermi tutti. Prima di tutto, facciamo in modo che i pensieri che ci scorrono in testa e nel sangue siano positivi: al bando lo stress, quanto meno, mettiamolo al bando il più possibile.

Facciamo dei bei respiri e pensiamo a qualcosa di bello che ci coinvolga con il nostro bambino.

Soprattutto, cerchiamo di volerci bene, di essere indulgenti con noi stesse e di viziarci e coccolarci il più possibile, così da rendere questo periodo il più rilassato e radioso della nostra vita.

Dunque, l’abbigliamento per le future mamme è fondamentale, è quello che ci permetterà di essere a nostro agio in ogni situazione pure con una pancia decisamente più grande del solito. Ma non è l’unico accorgimento che possiamo adottare per il nostro benessere, e nelle prossime righe parleremo proprio di questi: come migliorare il nostro umore e il nostro aspetto ai nostri occhi! Restate su queste righe, future mamme, così da saperne di più: speriamo di esservi di qualche aiuto!

IL BENESSERE IN GRAVIDANZA: COME TANTI TORRENTI VERSO IL FIUME

Prima di tutto, abbiamo parlato di “migliorare il nostro aspetto ai NOSTRI occhi” mica per caso: allentate le maglie del voler apparire perfette agli occhi altrui, questo periodo è davvero sacro, fate solo ciò che fa stare bene voi.

Dopodiché, sia dato spazio alla ginnastica dolce: aiutate la vostra schiena e tutto il vostro corpo a sostenere il carico in più che, per quanto sia un carico d’amore, potrebbe nuocere alla vostra colonna vertebrale, qualora non adottaste le giuste posizioni.

Ecco poi che questo è il momento giusto per iniziare ad applicare creme e olii adeguati sulla vostra pelle, se la sentite secca e qualora la sentiste tirare, ma non solo: se vi preoccupano delle possibili smagliature dopo il parto, ecco che sarebbe bene iniziare ora per scongiurare questo “pericolo” (no, non è un vero pericolo: potreste anche volerle vedere come segni d’amore e di infinita femminilità, non dimenticatevi questa opzione!). In commercio vi sono comunque prodotti che assicurano ottimi risultati, provare per credere.

Oltre a questo, praticate delle letture che possano rilassarvi, seguite buoni esempi, e magari evitate tutti quei corsi di autoaiuto che vi turberebbero fino a farvi raggiungere stati d’ansia decisamente non positivi e fatevi ispirare dalle frasi più belle e dolci che potete trovare in rete a questo scopo.

Poi, perché no, datevi al gossip, alle sciocchezze, alle chiacchiere rilassate e gentili, sia con le vostre amiche che grazie a positivi articoli che potrete trovare su tante riviste femminili, pensando anche a come sarete da mamme una volta che i vostri piccoli saranno cresciuti e voi recupererete un po’ della vostra vita ante maternità!

Insomma, rilassatevi e lasciate che il corpo venga invaso dalle endorfine: mai come in questo periodo avete bisogno di tutti i pensieri più dolci e positivi che potete. Amatevi: essere donne è bello.