Si chiama ‘Song1’, l’ultima uscita del Gitty Flair

L’ultima uscita del Gitty Flair è targata None, con il singolo “Song1” prodotta dal cantante Antonio Polignone, in arte None.

Il giovane artista, in quest’ultima produzione, ha potuto contare su un gruppo molto affiatato di ragazzi, il Gitty Flair.

Si tratta di un collettivo formato da giovani pieni di entusiasmo per la vita e, soprattutto, accomunati da una grande passione per la musica e la video-fotografia.

L’ego artistico di ognuno di essi è riuscito così a materializzarsi in un video ricco di originalità e di creatività.

Parliamo di ragazzi dalle idee chiare e bene organizzati anche nel rispondere alle domande poste, sia con spigliatezza che con destrezza di ‘penna’ scrivente.

Il Gitty Flair è composto da: Michele Turano, in arte Hate, scrittore e cantante; Antonio Polignone, in arte None, scrittore, cantante e produttore di basi; Antonio Morrone, in arte Monroe, videomaker e cameraman; Claudio Borrelli, videomaker e grafico-fotografo; Valentino Scarano, manager; Antonio Luciano, social media manager.

“L’idea di valorizzare al meglio la canzone ci ha spinti verso la realizzazione di un video musicale“, spiegano con entusiasmo.

“Il concept del video, che nasce dall’unione di tutte le menti del gruppo, ma dove spiccano maggiormente quelle dei due videomaker Monroe e Claudio Borrelli, nasce dall’intento di voler rappresentare visivamente ciò che la canzone esprime con le parole, ossia un amore platonico“, puntualizzano rivelandone la chiave interpretativa.

Il video è stato realizzato grazie al contributo di un’intera squadra, tra cui i videomaker, Monroe e Claudio Borrelli; gli attori, Giovanni Trombetta e Francesca Lombardi; gli assistenti di scena, Valentino Scarano, Michele Turano, Alfonso Di Ianni, Katerina Lebada e Antonia Angeloro; la makeup artist, Giovanna Di Cera; le comparse, Katerina Lebada, Claudia Russo, Nicla Tartaglia, Martina Vigilante, Rosa Simone, Nicole Angeloro, Lidia Morrone e Angela De Cesare.

L’abito rosso è stato fornito dall’atelier “Padalino fashion store” di Federico Padalino.

I ragazzi hanno curato ogni minimo dettaglio del video, soprattutto il suo lancio sui canali social, “dove ‘vive’ il 90% della nostra generazione“, così come dichiarano.

“Per farlo abbiamo unito alle nostre capacità, quelle di un esperto del settore, Antonio Pio Luciano, social media manager e titolare dell’agenzia creativa ‘Create'”, chiariscono ancora ed invece, in merito al brano:

“La canzone è stata divisa in tre fasi, – Emozioni – Azioni e Vita. Per ogni fase abbiamo estrapolato dei riferimenti salienti nel testo, in modo da informare gli utenti, sul social Instagram e tramite piccole ‘scene fotografiche’, riguardo ciò che stavamo realizzando e soprattutto sul perché, lasciando spazio all’immaginazione, al pensiero ed alla ricerca interiore. Lo scopo finale è sì parlare dell’amore nei versi, ma anche immedesimarsi, trovare il senso della crescita e la forza di proseguire. Questa pratica ci ha permesso di vedere oltre e di capire quanto spessore avevamo tra le mani“, proseguono all’unisono, lasciando intendere la loro ferrea volontà di continuare a costruire “progetti” solidi, senza alcuna intenzione di fermarsi.

Ma conosciamoli un po’ meglio.

“Antonio, in arte ‘None’, tu sei il cantante. Quando sono nate le tue passioni per la musica e per il canto?“.

“La passione per la musica è nata da quando ero bambino. Ho sempre voluto imparare a suonare vari strumenti e, con il tempo, sto continuando a dedicarmi ad essi con particolare cura.

Quella per il canto invece, è qualcosa che non mi aspettavo e devo ammettere che questo brano è nato per liberarmi del peso di una situazione vissuta. Mi sono ritrovato così nel pubblicarlo, invogliato dalla grande famiglia che mi ha accompagnato, ovvero quella del Gitty Flair“.

“Attraverso quale genere di musica preferisci esprimerti?“.

“Preferisco esprimermi tramite quella che viene ormai chiamata Trap, ma ascolto ogni genere di musica perché è essa la vera fonte di ispirazione“.

“Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?”

“Portare in alto il Gitty Flair; abbiamo tanta roba in cantiere e non possiamo fermarci“.

“Per la realizzazione del video avete utilizzato dei programmi in particolare?“, chiedo invece ai due videomakers, nonché registi Antonio Morrone, in arte “Tony Monroe” e Claudio Borrelli.

“Per la realizzazione del video abbiamo usato Premiere pro di Adobe, ed anche per curarnel montaggio, color ed effettistica“.

“Oggi molti si improvvisano videomakers. Secondo voi, quali sono le qualità di un buon videomaker?“.

“Dal nostro punto di vista esse comprendono: la voglia di fare, la passione, la dedizione ed il coraggio di buttarsi in un mondo ormai così vasto dove tutti si improvvisano, ma pochi, in fondo, ci credono e pochi vogliono comunicare qualcosa. La differenza, alla fine, la fanno le idee e non la strumentazione“.

“Quale messaggio vorreste che venisse trasmesso attraverso il vostro video?“.

“Con esso vorremmo trasmettere la voglia di ‘fare gruppo’, di supportarci a vicenda e provare a smuovere le coscienze di un piccolo paesino addormentato dal suo torpore“.

“In futuro vi cimenterete ancora nella regia?“.

“Sì, il nostro obiettivo non è assolutamente quello di fermarci qui; questo è solo l’inizio! Abbiamo idee e voglia di continuare e sperimentare, conoscere persone e cercare nuovi orizzonti per crescere e provare nuove esperienze, spingendoci oltre la nostra zona di comfort e portando il Gitty Flair ovunque“, concludono con slancio i due ragazzi.

Un comune entusiastico sentire, come infine, quello dei due attori protagonisti, Francesca Lombardi e Giovanni Trombetta.

“Nell’interpretare il mio ruolo ho provato prima di tutto felicità per l’essere stata scelta in virtù di una parte che ‘mi viene facile’, ma anche malinconia in quanto, per riuscire ad interpretarla, ho dovuto rivivere le emozioni e le sensazioni che una persona può provare in tante occasioni nella vita, come quelle che si provano quando sai che una storia d’amore è finita. Non solo…anche quelle emozioni che si possono provare quando non hai il coraggio di dire qualcosa o quando sei fisicamente in un posto, ma con la testa altrove; ho mantenuto questo mood per gran parte del tempo delle riprese alla roulotte.

Alla Foresta Umbra invece ero più rilassata e di buon umore; lì credo sia subentrata come emozione la gratitudine, perché non è scontata una mattinata in foresta con il sole ed in buona compagnia!“, racconta Francesca in merito alla propria esperienza.

“Nel rivederti cosa hai provato e quale scena nel video ti ha colpita maggiormente?“.

“La prima volta che l’ho visto ero così presa dal guardarlo che non ho ascoltato la canzone. Nel rivedermi sono rimasta stupita perché quello che avevo realizzato nel video lo reputavo ‘niente di che’ proprio per il motivo che mi risultava facile.

La scena che mi ha colpita maggiormente è stata quella in cui guardo il vestito nell’armadio, mentre vengo inquadrata dalla videocamera posizionata all’interno. Penso che quella sia stata la mia l’espressione più vera!“.

Emozioni pure descritte da Francesca, come anche quelle provate dall’attore Giovanni Trombetta.

“Mi sono sentito coinvolto e nello stesso tempo meravigliato. Durante le riprese poi, sono nate intuizioni ed idee insieme a tutta la troupe; è stato meraviglioso poter constatare il grande impegno e l’umiltà dei colleghi che mi hanno accompagnato, mettendosi in gioco anch’essi al mio fianco“.

“Giovanni, cosa hai provato nel rivederti?“.

“Ho provato invidia per il ragazzo che alla fine mi ruba la fidanzata… scherzo ovviamente…Ho provato stupore; il video mi è piaciuto tantissimo e la scena che mi ha colpito maggiormente è stata l’ultima, ovvero quella del ponte che si affaccia sul lago e dei due innamorati che si rincontrano“.

Del resto, non possono che far sognare due attori particolarmente belli e giovani che si accompagnano, con sguardi sognanti e dolci effusioni, in un finale coinvolgente ed emozionante, proprio come il talento di tanti ragazzi che, tutti insieme, impiegano le loro forze ed energie nel realizzare ciò in cui più credono…un qualcosa che rende loro sicuramente onore.

Questo il link del video.

A cura di Elisabetta Ciavarella, 18 febbraio 2021.