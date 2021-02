Verdi: “LSU: a Manfredonia 145 su 333”

LSU: a Manfredonia 145 su 333. Come VERDI da tempo ci occupiamo della categoria degli L.S.U per trovare soluzioni ad un problema ultradecennale di 145 lavoratori che vengono utilizzati dal Comune e da ASE e che non hanno i diritti più elementari dei lavoratori come la malattia e le ferie pagate.

In questi ultimi anni abbiamo promosso incontri con i commissari e ci siamo confrontati, approfondendo le modalità tecniche e giuridiche per ottenere la stabilizzazione.

Il lavoro degli LSU è stato ed è fondamentale per il nostro comune e per l’ASE s.p.a.

Oggi i lavoratori LSU hanno acquisito competenze che possono mettere al servizio della comunità con notevole vantaggio economico per i cittadini, perché grazie ai contributi ministeriali potrebbero esserci riduzioni dei costi e, quindi, della TARI. In questo momento riteniamo che non sia possibile richiedere una stabilizzazione di tutti gli LSU, a meno che non si promuova un tavolo specifico al ministero per trovare nuove modalità.

Questa proposta era stata già richiesta a suo tempo all’assessore Leo e mai realizzata. La competenze tecniche vanno sempre associata a quella politica per ottenere risultati e non fare pura demagogia. Fare richieste senza analizzare come ottenerle è fare solo slogan. I verdi si sono già attivati per ottenere un incontro con assessore Leo per promuovere un tavolo specifico. Innocenza Starace e Alfredo De Luca – Portavoce Verdi Manfredonia