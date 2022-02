Che cos’è la trasformazione digitale e come cambiano le aziende

La trasformazione digitale è un processo che ha origine negli anni ‘90 e si è sviluppato velocemente nell’ultima decade, apportando numerose modifiche e cambiamenti all’interno di tutti i mercati e settori commerciali.

A partire dagli anni 2000, l’introduzione di dispositivi mobile e piattaforme social hanno favorito i nuovi metodi di comunicazione e di business, più innovativi e connessi, in grado di offrire una comunicazione personalizzata.

Sono stati introdotti sui mercati nuovi strumenti digitali sia per i consumatori, sia per le imprese, che hanno permesso di velocizzare e rendere più semplice tutti i processi presenti nella quotidianità. Un esempio? I metodi di pagamento digitali, che oggi tutti utilizziamo e di cui non possiamo farne a meno.

Ma non solo, le aziende oggi sono in grado di raccogliere, gestire e utilizzare le enormi quantità di dati personali dei consumatori per offrire servizi migliori e un’esperienza d’acquisto ottimale. Gli strumenti digitali e innovativi realizzati appositamente per le aziende sono davvero tanti, ad esempio, Avanade è Microsoft Partner e ha reso disponibili numerosi strumenti realizzati su misura per le aziende digitali.

Trasformazione digitale per le aziende: cosa significa?

La trasformazione digitale avviata negli ultimi venti anni non solo ha cambiato l’intera organizzazione dei mercati, ma ha rivoluzionato le culture, le tecnologie e i valori di un’azienda, le esperienze dei consumatori e la quotidianità.

Il digitale è stato in grado di influenzare la nascita di nuovi prodotti e servizi di cui oggi non possiamo farne a meno, il modo di comunicare delle aziende e l’organizzazione dei processi aziendali, rendendoli più veloci ed efficienti.

Le organizzazioni, molto spesso, sono alla ricerca di nuove tecnologie in grado di migliorare i processi aziendali. Ad oggi, è sempre più frequente per le aziende adottare delle tecnologie emergenti, così da conquistare prima nuovi mercati e individuare nuovi flussi di entrate.

Un’azienda che decide di apportare una trasformazione digitale, oggi, deve necessariamente comprendere che il cambiamento coinvolgerà tutti i settori aziendali, dalle strategie di business al lavoro dei dipendenti. Si tratta di un cambiamento che richiede un grande sforzo in termini economici, di risorse e di tempi. Non può essere del tutto pianificato, perché il digitale si trasforma velocemente e porta con sé nuove tendenze e nuovi obiettivi di successo da raggiungere.

Esempi di trasformazione digitale in azienda

Le tendenze che governano la digital transformation delle aziende e che si sono diffuse velocemente in tutto il mondo, sono principalmente 4: IoT, Cloud, Analytics ed Intelligenza Artificiale. 4 elementi che hanno accelerato il cambiamento all’interno delle organizzazioni e sono stati in grado di rendere più semplici, efficienti e veloci i processi aziendali.

Tra gli esempi di trasformazione digitale in azienda che hanno ottenuto più successo nel business globale, troviamo:

Trasformazione digitale del lavoro di ufficio;

L’utilizzo di Strumenti Business basati su Intelligenza Artificiale, in grado di definire strategie e modelli di business;

Tecnologie di comunicazione per l’interconnessione e la collaborazione tra i dipendenti;

L’introduzione della fatturazione elettronica;

Diffusione dello smart working e l’accesso ai file da remoto;

La valorizzazione delle risorse grazie ai processi automatizzati.

È chiaro che la velocità attraverso cui le migliori organizzazioni Tech e Scientifiche realizzano progressi tecnologici mette in grande difficoltà le aziende che devono necessariamente apportare una trasformazione digitale per sopravvivere all’interno del mercato di riferimento. Tuttavia, numerose ricerche hanno dimostrato che investire nel digitale e nelle nuove tecnologie apporta un notevole vantaggio in termini di successo economico e di reputazione, che rendono la spesa totale un investimento a lungo termine proficuo. (nota stampa).