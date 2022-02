Cosa fare a casa quando ti annoi: cinque idee per ingannare il tempo

Da quando è arrivato il Covid – 19 è innegabile che sempre più persone hanno passato molto più tempo rispetto al solito a casa, ma è altrettanto vero che tale tendenza era già presente nei mesi e negli anni precedenti alla pandemia.

Con i servizi di consegna è possibile far arrivare a casa propria tutto quello di cui si ha più voglia, inclusa la cena oppure uno spuntino veloce, ed anche quelli di streaming non sono da meno. Con l’evoluzione di Internet, poi, si può anche lavorare, tenersi informati, giocare ai videogiochi o ai casino online nuovi, per esempio.

Ma che cosa si può fare, in generale, quando si è a casa, ci si sta annoiando parecchio e non si sa proprio come ingannare il tempo? Non preoccupatevi perché abbiamo pensato per voi ben cinque idee! Buona lettura a tutti.

Netflix, Amazon Prime Video, NowTv, Disney+, ci sono tutti?

Oramai tutti hanno un account su una o più di queste piattaforme di streaming con film, documentari, serie TV, cartoni animati e reality. Quindi, se non sapete che cosa fare, perché non cominciare finalmente a “sfoltire” la lista di cose da vedere? Magari potreste addirittura cogliere la palla al balzo per analizzare la filmografia dei vostri attori e registi preferiti mentre vi gustate una bella ciotola di popcorn per “agevolare” la visione!

Videogiochi e giochi da tavolo

Se siete da soli e non avete voglia di uscire di casa allora potreste prendere in considerazione l’idea di visitare tutto un altro mondo stando comodamente seduti. Vi basterà perciò fare una partita a qualche gioco di ruolo, inclusi quelli online come il celeberrimo World of Warcraft, con ambientazioni che spaziano dalla fantascienza all’horror passando per il fantasy. Qualche esempio? The Witcher, Final Fantasy, Fallout e così via. Se poi siete in compagnia rispolverate il Risiko oppure il mitico Cluedo!

Un po’ di musica maestro

Soprattutto durante il lockdown sono state sempre di più le persone che hanno deciso di approfittare del tempo passato a casa acquistando uno strumento musicale. Bene, c’è sempre tempo per imparare a farlo e poi non serve neanche che vi iscriviate al conservatorio o ad un corso specifico. Girovagando in rete potrete infatti trovare dei corsi e delle videolezioni, sia gratis che a pagamento, per ogni strumento e per ogni livello.

Tentare la fortuna

Se il mondo dei videogiochi non fa per voi oppure volete “provare un’altra emozione”, allora potreste anche valutare l’idea di tentare la fortuna sui vari siti casino online dove si possono provare le slot anche da smartphone. Ricordate sempre e comunque di giocare con moderazione e di farlo sui portali e le app certificate!

Mantenersi sempre in forma

Non serve iscriversi in palestra, potete anche fare i migliori esercizi addominali comodamente a casa o tutti quegli altri per essere sempre in forma. Se poi volete passare “al livello successivo” non dimenticate che potete sempre acquistare anche dei piccoli attrezzi o delle macchine apposite, come la ciclette, per fare un po’ di movimento ogni volta che volete. L’importante è avere buona volontà! (nota stampa).