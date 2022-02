Statoquotidiano.it, Foggia, 18 febbraio 2022 – Fortunatamente non ci sono feriti nell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio su Via Trinitapoli a Foggia.

Ad entrare in collisione due mezzi, una Fiat Punto ed una Mercedes. A quanto pare, uno dei veicoli era sprovvisto di assicurazione e sarebbe stato sequestrato dalla Polizia Locale intervenuta sul posto. L’evento ha causato rallentamenti al traffico.