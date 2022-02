Foggia, “Loredana Olivieri mancherà tantissimo alla Cgil”

FOGGIA, 18/02/2022 – “A una manifestazione sindacale la trovavi in prima fila, che fosse uno sciopero o un corteo contro la violenza di genere o per i diritti, spesso con un megafono o una bandiera.

Non per protagonismo ma per quella straordinaria generosità e passione politica che l’hanno sempre animata, militanza respirata fin da piccola in famiglia. Sempre a sinistra, sempre dalla parte dei lavoratori, delle donne, degli ultimi. In tanti hanno conosciuto in questo modo Loredana Olivieri. La stessa forza e caparbietà che metteva nelle vertenze l’hanno contraddistinta nella lunga e difficile lotta contro un terribile male. Oggi la Cgil di Capitanata, tutte le compagne e i compagni che l’hanno conosciuta e imparato ad amare, piangono la scomparsa della Segreteria provinciale della Camera del Lavoro di Foggia.