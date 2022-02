GFVip “Sei una bugiarda!”: Alfonso Signorini contro Manila Lazzaro

(ilfattoquotidiano.it) 18 febbraio 2022 – Dopo il provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano, al Grande Fratello Vip6 è arrivata un’altra decisa presa di posizione da parte di Alfonso Signorini. Verso la fine della puntata andata in onda ieri 17 febbraio, il conduttore ha dichiarato: “C’è un’inimicizia che serpeggia nella Casa: quella tra Kabir Bedi e Manila Nazzaro. In altre occasioni si sono scambiati delle battute poco piacevoli ma la cosa si è sviluppata”. Di recente l’attore ha accusato l’ex Miss Italia di trattarlo diversamente rispetto agli altri concorrenti. Dopo aver ammesso di aver chiarito con Kabir, Manila lo ha invece nominato.

“Ma scusa Manila, hai chiarito con Kabir e poi lo hai nominato. Allora non chiarire, lo nomini e basta! Insomma. Manila non devi cadere nell’eccesso di zelo dicendo che la nomination non è una cosa negativa. Non è vero. Perché allora non voti la tua migliore amica? Devi riconoscere che la nomination è un colpo basso. Dillo!”, ha sbottato Signorini. Nazzaro ha invece continuato a sostenere che, arrivati a questo punto del gioco (manca un mese circa alla finale), la nomination non è una cosa negativa contro la persona scelta. “Questa roba di te mi fa davvero incavolare, come quando vi ho beccato che parlavate male della Ricciarelli e dicevi che non era vero – ha continuato Signorini -. Poi rimandai il video e arrivò la tua ammissione. Sei bugiarda. Se smentisci questo, sei bugiarda. A me questo modo di fare non piace per niente, anche se non dovrei dirlo perché sono il conduttore”, ha concluso Signorini. “Non sono bugiarda Alfonso, mi spiace. Che tristezza”, ha commentato Nazzaro. (ilfattoquotidiano.it)