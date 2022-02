Gino Castriotta “l’Immortale” è ancora una macchina da gol (FOTO)

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 18 Febbraio 2022. Di esempi di longevità sportiva ce ne sono diversi, di grossi campioni che arrivano e superano la soglia dei 40 anni con capacità performanti notevoli, in un cocktail di talento, forza di volontà e capacità di sapersi gestire. Di sicuro è l’atleta che deve metterci tanto del suo, frutto di sacrifici e corretti stili di vita.

Non stiamo parlando solo dei Buffon, dei Federer, di Valentino Rossi o di Francesco Totti, professionisti seguitissimi e super pagati ma di ragazzi, oramai uomini, che da una vita praticano sport in realtà dilettantistiche, conciliando lavori spesso faticosi e passione per l’attività sportiva.

Uno di questi è sicuramente Luigi Castriotta, per tutti “l’Immortale”, classe 81, muratore di professione che superati gli anta, riesce ancora a calcare i parquet di calcio a 5 pugliese, a suon di reti. Attualmente Gino milita tra le fila del Futsal Monte S’Angelo nel campionato di serie C1 e sta trascinando i montanari ad una tranquilla salvezza, essendo ancora una volta capocannoniere dell’intero girone con 31 reti.

Lo abbiamo incontrato per Stato Quotidiano per ripercorrere le sue esperienze, la sua carriera e parlare dell’attualità del mondo del futsal, anche alla luce anche della riforma che si va profilando per le stagioni successive.

Ripercorriamo un po’ la tua carriera. Cosa hai vinto e con quali maglie?

“Ho militato per 13 anni nel Manfredonia C5, poi ho vestito per tre anni la maglia della Fuente Foggia. Una società seria, tre anni bellissimi che mi hanno fatto sentire importante, dopo due anni d’inattività mi hanno fatto ritrovare gli stimoli per giocare, con mister Mario Del Grosso, persona bravissima e preparata, con cui ho vinto un campionato di C2. Una stagione ho giocato con il Futsal Donia e da 5 anni sono con la maglia del Futsal Monte Sant’Angelo. Mi trovo veramente benissimo, con persone serie a partire dal presidente Antonio Renzulli, proseguendo con i due mister Matteo Ciliberti ed Antonio Lauriola, tutti i ragazzi del posto che sono veramente gente fantastica. Permettimi anche di ricordare Giovanni Gatta, un dirigente che ha creato il C5 a Monte ed è stato importantissimo per me e per tutta la società. Nella mia lunga carriera ho vinto un campionato di C1 con il Manfredonia e uno di C2 con il Monte Sant’Angelo. Sono stato due volte capocannoniere in serie B, una volta in C1 e due volte in C2”.

Qual è il segreto della tua lunga vita sportiva? La ricetta per essere così in forma dopo i 40 anni?

“Sicuramente con la voglia di giocare, gli stimoli e le società che hanno fiducia in te e a Monte Sant’Angelo me ne danno tanta. Stare in un gruppo con cui sto veramente bene, con la gente seria intorno e con i ragazzi che giocano con me e quindi nonostante lavoro trovo la forza e la voglia di allenarmi e di giocare a buoni livelli”.

Sei capocannoniere anche quest’anno in serie C con il Futsal MSA. Quanti gol hai fatto in carriera e le tre reti per te più importanti?

Veramente tanti. Credo di averne segnati oltre 600, di cui 280 in Serie B. In una categoria che credo sia stata superiore a quella attuale. Un titolo di capocannoniere vinto con 56reti ed un altro ex aequo, con Calamita, in C2 con la Fuente con 68 reti ed ora con il Monte Sant’Angelo ho superato quota 100 marcature. La mia media è sempre stato almeno di 37-38 gol a stagione. Sicuramente quelli che porto più nel cuore sono tre: quello che ho fatto in B contro il Napoli C5, che è stato il primo dopo il serio infortunio al legamento. Una rete indimenticabile. Ricordo, poi, la finale dei playout contro il Termoli al PalaScaloria, con il 3-2 su rigore ad un minuto dalla fine. Una rete importantissima è stata quella del 5-4, con la maglia del Futsal M.S.A. contro Olimpiadi Bisceglie con cui abbiamo vinto la finale dei playoff”.

Sei stato e hai giocato con diverse generazioni e tanti talenti sipontini come Balzano, Mendola Portovenero, Cotrufo, Castriotta, e tanti altri fino ai più giovani. Con tutti hai contribuito alla scalata di diverse categorie. La partita che ti è rimasta più nel cuore delle tante in maglia biancoceleste, e per quale motivo?

“La partita più bella che abbiamo fatto, per me, nel Manfredonia è quella con cui abbiamo vinto il campionato con il Conversano. All’andata perdemmo 0-3 e al ritorno siamo stati capaci a Manfredonia di ribaltare e vincere 4-0. Il match più bello della mia vita. In realtà anche un’altra ricordo molto volentieri, quella con il Martina Franca, sempre nei playoff, dove all’andata vincemmo 5-4 e al ritorno eravamo sotto 5-2 e siamo stati capaci di rimontare, ribaltare e vincere ottenendo la qualificazione alla finale, vinta appunto con il Conversano”.

Un giudizio sui campionati attuali. Come vedi la salvezza del Manfredonia e del Monte quest’anno?

“Io spero e credo nella salvezza del Manfredonia. La squadra è buona, il mister è preparato e vedendo alcune gare devo dire che ce la facciamo a centrare l’obiettivo. Ne sarei molto contento, perché a questa maglia tengo veramente tanto. Ho passato momenti belli e difficili con questa società. Abbiamo lottato insieme con tanti ragazzi del posto e sono contento di aver dato molto per la squadra della mia città. Anche se forse potevamo fare di più sono contento di quello che abbiamo fatto e devo ringraziare anche tutti i ragazzi come Antonio Cotrufo, Giuseppe Ese, i vari Martino Portovenero, Pietro Castriotta, Yury Totaro, Norman Natalino, Daniele Ciuffreda, Raffy Lupoli, Claudio Ortuso, a cui voglio veramente bene, che hanno dato tanto al Manfredonia e che mi hanno fatto diventare qualcuno nel calcio a 5. Le due persone che, però, mi hanno portato in questo mondo bellissimo sono stati Carmelo Mendola e Sabino Samele, che ringrazierò sempre, perché hanno sempre creduto in me. Per quanto riguarda il Futsal Monte Sant’Angelo secondo me che ce la faremo ma logicamente deve parlare il campo con i fatti. Mi auguro una doppia salvezza sia per noi che per loro, ne abbiamo tutte le carte in regola”.

Hai qualche rimpianto per la tua carriera?

“Nessun rimpianto. Sono soddisfatto di quello che ho fatto in carriera, perché per me il calcio a 5 è passione. Il mio primo pensiero è stato sempre il lavoro e poi il futsal. In tanti anni pur avendo avuto offerte da club importanti di B che puntavano al vertice, come Bisceglie e Barletta io sono sempre stato fedele ai colori del Manfredonia, di quello che ho dato e realizzato con questa maglia. Dopo tanti anni, poi ho deciso di andare a divertirmi in giro con la Fuente e il Futsal Monte Sant’Angelo che nonostante la mia età crede ancora in me. Sono sempre stato contento delle scelte che ho fatto”.

Un parere sulla riforma del Futsal a partire dal prossimo anno. Sei favorevole alla limitazione dei non formati o credi che le società non siano pronte con i settori giovanili e i campionati diventeranno più poveri tecnicamente?

“Sono sempre stato a favore dei ragazzi italiani e della crescita delle scuole calcio e dei settori giovanili. Io, infatti, sia alla Fuente che al Futsal M.S.A ma anche nel Manfredonia ho sempre giocato con i ragazzi dell’under e molto più giovani e con la mia esperienza posso dire che i ragazzi possono crescere e le società devono credere il loro. Penso, però, che in una squadra ci vuole sempre una base di 6-7 elementi di spessore, attorno ai quali far ruotare i ragazzi più giovani. Con gente inesperta il livello tecnico si abbasserebbe molto. Da quando militavo in B ad ora il livello si è abbastanza abbassato, con ritmi alti, giocatori forti, brasiliani fortissimi e pertanto creda che ci voglia gradualità in questo passaggio, per permettere ai giovani di formarsi e giocare essendo competitivi nel futuro”.

Fotogallery: Lucia Melcarne. Si ringrazia Antonio Cotrufo

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 18 Febbraio 2022.