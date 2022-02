Incidente stradale in Corso Giannone all’incrocio con via Tugini. Per cause in corso d’accertamento due auto si sono scontrate.

Sul posto la polizia locale e l’ambulanza del 118 perché c’è un ferito, probabilmente si tratta di un adolescente a bordo del veicolo che risulta maggiormente danneggiato sul lato del passeggero.