Manfredonia, musica senza autorizzazione: multato locale su Porto Turistico

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/02/2022 – Sanzione amministrativa elevata a un locale ubicato in Lungomare del Sole presso il porto turistico molo di sottoflutto a Manfredonia

“in quanto alle ore 20.00 del 30/05/2020 è stato accertato che il suddetto trasgressore aveva installato una consolle per musica e due casse e stava dando intrattenimento con l’ausilio DJ, senza dovuta autorizzazione, applicando la sanzione pecuniaria dan 258,00 a €1549,00, senza pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla data del verbale. Rilevato che con nota del 18/09/2021, pervenuta a questo ufficio in data 08/02/2022, il Commissariato di P.S. dl Manfredonia ha comunicato che il citato trasgressore non ha provveduto al pagamento, né ha presentato scritti difensivi”.

“Dato atto che il trasgressore non ha presentato scritti difensivi mostrando disinteresse al presente procedimento e che lo stesso si è reso responsabile di precedenti violazioni amministrativa relative al pubblico esercizio il dirigente ordina di pagare la somma dia 1.549,00 a titolo di sanzione pecuniaria per quanto contestato ed accertato con il sopra citato verbale, la cessazione dell’attività contestata senza la dovuta autorizzazione, con l’avvertenza che nel caso di reiterazione delle violazioni si disporrà la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni”.