Manfredonia, “Strisce Blu”: incontro Amministrazione comunale – Publiparking srl

Ascoltata l’approfondita analisi del sindaco e della Giunta circa l’opportunità di rivedere alcuni aspetti specifici (come ad esempio gli abbonamenti per i residenti, i posti riservati ai disabili, la salvaguardia di alcune zone sensibili della città come i mercatini rionali e le scuole, le operazioni di carico e scarico per le attività commerciali), la società si è impegnata a presentare a stretto giro una nuova proposta quanto più confacente a tali esigenze della comunità locale”.