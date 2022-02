Sacerdote picchiato in strada nel Foggiano da due persone

CERIGNOLA (FOGGIA), 18/02/2022 – (norbaonline) Brutta avventura ieri sera a Cerignola per un sacerdote, picchiato in strada mentre apriva la porta di casa.

Ad aggredirlo due persone con i volti coperti. È successo nei pressi del teatro Mercadante. Il religioso è stato colpito in faccia con schiaffi e pugni ed è stato medicato al pronto soccorso. Per fortuna, non ha riportato gravi ferite. Sull’accaduto indaga la polizia, che sta cercando di risalire alle cause dell’aggressione. Al vaglio degli investigatori, le telecamere di sorveglianza della zona. (norbaonline)