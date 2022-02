“Un Albero per Foggia”, Loris: “Sono tornato per migliorare le cose”

Statoquotidiano.it, Foggia, 18 febbraio 2022 – Loris Capone è un professionista nel settore degli eventi in ambito nazionale, ma in questo momento ha deciso di tornare nella sua città per cercare di fare qualcosa di buono, lanciare un messaggio positivo. Ha pensato di iniziare con la piantumazione di alcuni alberi: un segnale semplice ma che deve servire come testimonianza di rinascita.

Loris Capone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Statoquotidiano.it:

SQ: Com’è nata questa iniziativa e che obiettivi avete?

LC: “L’iniziativa è promossa da me e dell’associazione Daunia in Italy, che rappresento in qualità di Presidente. Inoltre ho coinvolto l’associazione ‘Un Piccolo Mondo per la Natura’, realtà ambietalista nazionale delle Marche che rappresento come delegato per il Sud Italia. È stata coinvolta l’associazione ‘So Bellicos’, che ha accettato con entusiasmo. Abbiamo deciso di effettuare la piantumazione di 10 alberi, grazie al contributo della Coop Estense che ne ha permesso l’acquisto. Si tratta di un dono per la città di Foggia, ci stiamo lavorando da agosto 2021.

Le piantumazioni copriranno varie zone, 5 avverranno su Via Galliani in corrispondenza del plesso Scuola Garibaldi, altre 5 al Cep presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltre.

Ci sono state date indicazioni dall’agronomo del comune per indicare il tipo di albero adatto.

In seguito verrà dato un nome ad ogni albero, in relazione a personalità importanti legate alla città. Questo lavoro verrà fatto dai docenti insieme agli studenti.

Il nome dell’iniziativa è ‘Un albero per Foggia’. Auspichiamo che ci saranno molti altri eventi simili.

Don Antonio Menichella verrà a benedire gli alberi, un sacerdote molto amato e stimato a Foggia”.

SQ: Loris cosa ti ha portato a tornare e credere nel riscatto della tua città?

LC: “Vivo tra Roma e Milano, organizzo eventi in ambito nazionale ma ho un forte legame con Foggia. Anche se sono fuori e sono rientrato solo in questo periodo particolare, qui c’è la mia famiglia ed i miei amici, ciò mi ha portato a voler contribuire a migliorare la città.

Ho sentito questa esigenza, piantumare gli alberi per dare un impulso nuovo a Foggia, un modo di dare nuove vite, si tratta di far nascere qualcosa di buono.

Un albero vive tanti anni e può essere un ricordo ed un esempio, una vera testimonianza. Ho l’onore di rappresentare anche una realtà importante come l’associazione ‘Un Punto Macrobiotico’. Vogliamo coinvolgere quante più persone in queste iniziative, ne faremo sicuramente diverse. Si tratta di un dono alla città ed è tutto volontariato, nessuno percepisce soldi. Il comune darà solo supporto tecnico come da prassi”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 18 febbraio 2022