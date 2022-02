Violenza sessuale di gruppo, il sindaco Crisetti: “Sono sgomento”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 18/02/2022 – (blitzquotidiano) Violentata da un ventenne sul sedile posteriore di un’auto mentre due amici del presunto stupratore assistevano alla scena senza intervenire:

è lo stupro subito una donna straniera di 40 anni lo scorso 27 gennaio vicino ad un locale della periferia di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. La donna sotto choc ha raccontato la vicenda ai carabinieri, consentendo ai carabinieri di identificare ed arrestate i presunti autori: tre ragazzi tra i 20 e i 21 anni, tutti incensurati e della zona. Ora devono rispondere di violenza sessuale di gruppo in concorso. Sono dei “bravi ragazzi, di buona famiglia”, riferiscono i legali degli indagati. Uno di loro sognava anche di fare il carabiniere e stava frequentando un corso per prepararsi ad affrontare il concorso per entrare nell’Arma.

Il commento del sindaco di San Giovanni Rotondo

Sullo stupro è intervenuto il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, che racconta di aver appreso solo stamattina l’accaduto: “Si tratta di un episodio terribile che mi lascia davvero sgomento. Sono molto triste. Questa è una ferita che lacera non solo la vittima, ma ciascuno di noi”. (blitzquotidiano)