Zeman: ” Mi aspetto una squadra che riesce a capire quello che deve fare”

Fonte:foggiagol.it Foggia,18 Febbraio 2022.Vigilia di campionato per Foggia di mister Zeman che domani affronterà alle 17.30 il Monopoli allo stadio Veneziani , con divieto dei tagliandi ai residenti in provincia di Foggia, su disposizione del prefetto della provincia di Bari. Stamane è intervenuto in conferenza stampa il tecnico boemo. Ecco le sue dichiarazioni:

“È sempre meglio vincere anche se a Messina abbiamo fatto la partita migliore. Siamo più stanchi, però, dopo la vittoria contro il Palermo. I portieri Alastra e Volpe sono fuori come anche Rocca, Tuzzo, Garattoni e Di Grazia, mentre Di Pasquale ci sarà anche se non al meglio. Dobbiamo fare meglio, siamo troppo passivi in fase difensiva ma siamo migliorati in attacco con i tiri in porta e questo è positivo. Dobbiamo essere più attivi in fase difensiva e giocare più palla e ripartire in modo pulito. Per me la maggior parte degli infortuni sono dipesi da scontri durante la partita. Siamo sfortunati anche in questo. Il Monopoli non credo sia migliore per individualità rispetto al Palermo, non solo come valore tecnico ma anche di budget. Mi aspetto che la squadra riesce a capire quello che deve fare e lavorare al massimo. Questa squadra ha risposto sempre in attenzione cercando di giocarsela con tutti. Non siamo in piena forma giocando ogni tre giorni ma non lo saranno nemmeno gli avversari. Giocano a 5 e in contropiede, quindi, dobbiamo stare attenti a questi aspetti”. (foggiagol.it)