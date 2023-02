Dopo tre anni torna il Carnevale a Manfredonia, Rotice: “Un’ardua impresa”

Viste le enormi difficoltà economico-finanziarie, per il Comune di Manfredonia organizzare la 69^ edizione del Carnevale è stata molto più di una scommessa, un’ardua impresa per dirla tutta. Ma, ne è valsa la pena, per il bene di tutti, della città. E’ come se il tempo non si fosse mai fermato. Appena riavviata la macchina con una decina di volontari, come per magia, nonostante siano passati tre anni, migliaia di persone si sono messe al lavoro per ridare vita ed anima al Carnevale di Manfredonia, con tutta la loro creatività, capacità sartoriali ed artigianali. Con orgoglio avremo il ritorno della “Sfilata delle Meraviglie”, nostro fiore all’occhiello, unica al mondo nel suo genere, con protagonisti migliaia di bambini degli Istituti Comprensivi.