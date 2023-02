Evento ‘Insieme per la Solidarietà’: “Grande risposta da Manfredonia”

Manfredonia (Fg), 18 febbraio 2023 – Si riporta di seguito la nota social diffusa dall’Associazione Angeli2021:

Al termine dell’evento INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ organizzata grazie al supporto della mia migliore amica, nonché titolare Cuori&picche. I nostri più sentiti ringraziamenti a Voi per la grande affluenza per aver raggiunto un buon traguardo in questa raccolta fondi, al quale il devoluto servirà per l’acquisto adibito ai disabili…GRAZIE a tutti gli sponsor per aver sponsorizzato generosamente l’evento. Grazie al sostegno e alla presenza del Nostro Presidente UISP Orazio Falcone, la Consigliera Rinaldi Lilliana, Monica Mantovano dell’Associazione ARS MANFREDONIA e Pino rappresentate di Manfredonia RIDERS

Grazie MANFREDONIA per aver risposto numerosi al nostro RICHIAMO di SOLIDARIETÀ.

Vi ringrazio nuovamente per tutto il generoso sostegno che ci avete donato.

Presidente dell’Associazione Angeli2021 Colonna Rita

Fotogallery: