Foggia, parla Gallo: “L’obiettivo è ottenere la migliore posizione possibile”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 18 febbraio 2023 – Metabolizzare la sconfitta in Coppa Italia e ripartire in campionato. Questa è la mission a cui è chiamato il Foggia, che domani alle ore 14.30, allo stadio Zaccheria, sfida la Juve Stabia, nella 28° giornata del campionato di calcio di Serie C, girone C. Match importante per i satanelli chiamati ad una reazione caratteriale immediata, per proseguire l’ottimo trend di risultati utili consecutivi, con l’orizzonte un migliore piazzamento in chiave playoff. All’andata Petermann e soci impattarono 1-1 con le “vespe” di Castellamare di Stabia. Stamane, nella consueta conferenza prepartita, è intervenuto in sala stampa, il tecnico Fabio Gallo, per analizzare il momento dei rossoneri. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“La squadra deve smaltire la delusione, una delusione che accomuna tutti perché il campionato va avanti e dobbiamo fare in modo di farlo al massimo. Sicuramente abbiamo speso tanto e abbiamo qualche problema, però, chi ci sarà sicuramente al massimo per fare una partita importante come l’impegno che richiede domani.

Beretta non è disponibile, dipende dalla guarigione del ragazzo. La classifica parla chiaro. Siamo tutte attaccate e sicuramente sarà un impegno che determina per la giornata di domani una posizione di classifica, che non sarà definitiva poiché mancano 10 partite. Tutte le partite che avremo saranno per migliorare e consolidare ma è un impegno da prendere con le molle, contro una squadra che ha dimostrato dei valori, anche se nell’ultimo periodo non ha fatto benissimo.

Ci sono dei ragazzi che hanno fatto tanti minuti sia fisicamente che mentalmente, perché la partita di mercoledì ha consumato tante energie mentali. Cercherò di cambiare qualcosa in modo tale da aver più gente possibile fresca senza snaturare niente ma mantenendo un equilibrio nella squadra. Le rimonte sono capitate ma ci sono anche gli avversari.

Ho sentito tante cose. Ho sentito che il mio input era di abbassarci. Non esiste perché questa squadra non è capace. A volte sono gli avversari che ti costringono ad abbassarsi e come ti riesce a mettere in difficoltà. Sicuramente l’avversario è di tutto rispetto che vorrà venire a fare punti in casa nostra e quindi mi preoccupo di quello. La terza partita in una settimana dopo 120’ ma non hai mai cercato alibi. Chi gioca ha alle spalle tante partite in lega pro. Chi verrà chiamato in causa sarà assolutamente pronto e deve far pesare il proprio valore.

L’obiettivo è ottenere la posizione migliore in classifica. Nel momento in cui finirà il campionato tireremo una riga e vedremo cosa si dovrà fare. Ringrazio il tifo globale su tutto lo stivale. Siamo consapevoli del tifo anche da lontano. Li abbiamo ringraziati anche se non siamo riusciti a regalargli una soddisfazione che meritavano per i sacrifici fatti. Ci abbiamo provato fino in fondo ma non ci siamo riusciti”.

A cura di Antonio Monaco