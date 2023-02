Le 10 calciatrici più interessanti nel calcio femminile italiano

La crescita del calcio femminile è ormai evidente. Sono gli stessi dati a confermarlo. Le tesserate per la FIGC sono cresciute del 66,5%, passando da 18.854 a 31.390, tra il 2008-2009 e il 2019-2020. Senza dimenticare l’importante ingresso nel mondo del professionismo, a partire dalla stagione 2022/2023. La Divisione Calcio Femminile si è impegnata a guidare i campionati femminili sempre più in alto e ha puntato sul miglioramento delle strutture commerciali e sulla presenza sui media. Anche i nuovi siti scommesse offrono l’opportunità di puntare sul calcio femminile. Si trovano, infatti, quote, possibilità di combinazione multiple e tutti gli esiti, compresi quelli relativi ai calci d’angolo e alle marcatrici.

Calcio femminile, le migliori 10 calciatrici

Il calcio femminile è in continua ascesa. I club calcistici di primo livello come Juventus, Fiorentina, Milan, Roma, Sassuolo e Verona contano su una rosa competitiva e gli sponsor non possono farsi scappare opportunità di questo tipo. Sono diverse le calciatrici che si sono distinte e hanno regalato un bello spettacolo, e continuano a farlo alla grande. È interessate approfondire la loro conoscenza e competenza. Questa analisi aiuterà a muoversi al meglio nel mondo delle scommesse e decidere, quindi, su quali picchetti puntare, nei match femminili. Di seguito le 10 calciatrici più interessanti nel panorama del calcio femminile italiano:

Barbara Bonansea, classe 1991, è attaccante o centrocampista della Juventus e della nazionale italiana. Nel 2018 raggiunge la 47° posizione della classifica mondiale di Women’s Soccer United È ufficialmente testimonial Nike. Esordisce nei mondial 2019, dove firma una straordinaria doppietta.

Martina Rosucci, classe 1992, è centrocampista della Juventus e della nazionale italiana. Possiede una buona visione di gioco e conta su un ottimo inserimento offensivo. È la prima calciatrice italiana, di cui è esposta la propria maglia della Nazionale autografata numero 10, indossata nel corso del Mondiale Under-20 in Giappone, presso il Museo Nazionale dello Sport.

Elena Linari, classe 1994, è difensore della Roma e della nazionale italiana. Ha ricoperto anche il ruolo di difensore dell’Atletico Madrid ed è stata una colonna portante della Fiorentina. Detiene il primato di maggior numero di presenze (16) nella nazionale Under-19. Nel 2017 ha il vinto il prestigioso Italian Values Award.

Elisa Polli, classe 2000, è attaccante dell’Inter e della nazionale italiana. Nel campionato 2022/2023 le sue giocate sono decisive per permettere alla squadra nerazzurra di prendere il largo. Conta su 8 reti segnate in stagione. È stata capocannoniere della Serie B con 23 reti nella stagione 2015-2016.

Martina Piemonte, classe 1997, è attaccante del Milan e della nazionale italiana. Veterana della nazionale Under-17, con cui ha conquistato il terzo posto nel Campionato europeo di categoria 2014 e il terzo posto nel Mondiale della Costa Rica. Possiede un gran tiro che le permette di trovare il gol anche dalla lunga distanza.

Flaminia Simonetti, classe 1997, è centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana. Nel luglio 2019 è passata in prestito dalla Roma all’Empoli, appena promosso in Serie A. Durante la stagione è stata una delle protagoniste strategiche nella rincorsa alla salvezza, contribuendo a siglare 3 reti su 15 presenze in campionato. Oltre a lavorare bene in fase difensiva, si inserisce con grinta per cercare il gol.

Manuela Giugliano, classe 1997, è centrocampista offensivo della Roma, di cui è vicecapitano, e della nazionale italiana. Ha ricoperto un ruolo importante nell’esordio della Roma nelle coppe europee. Ha disputato, infatti, la Champions League, stagione 2022-2023, con cui ha contribuito con 3 reti alla storica qualificazione ai quarti di finale.

Manuela Sciabica, classe 2006, è centrocampista del Sassuolo. Si è fatta notare con il goal dell’1-1 (al 91′) che ha regalato alla compagine neroverde un punto prezioso sul campo della Juventus, nella tredicesima giornata di campionato. La giovanissima centrocampista ha tutte le carte in mano per scalare la classifica.

Veronica Battelani, classe 2002, è centrocampista offensivo del Pomigliano, in prestito dal Sassuolo. Dopo l’esperienza alla Sampdoria, per la stagione 2022-23 è andata, ancora una volta in prestito, al Pomigliano, continuando a giocare in Serie A.