L’ultima ruota (del Carro)

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/02/2023 – “Ma i carri quest’anno? Niente?” Eh signora mia, quante cose dovrei dire per darle una risposta sensata.

Dovrei dirle che no, perché non c’abbiamo più il fisico per fare i carri in un mese. Che no, la gente si è stancata, la voglia di stare insieme s’è spenta, gli amici disgregati, i giovani dispersi verso altri interessi, nella migliore delle ipotesi. Che no, chi poteva decidere si è limitato al compitino, nel migliore dei casi, ad ignorare, nel peggiore. Che no, tanto alla fine interessa davvero a qualcuno? O è soltanto la domanda da fare il minuto prima e quello dopo l’inizio della sfilata?

Eh, signora mia, cos’altro dovrei dirle? Dovrei dirle che contiamo gli anni dall’ultimo carro come si porta addosso un lutto? Che oggi, un sabato di 10, 15 anni fa, eravamo tutti chiusi nei capannoni contando le ore che ci avrebbero separato dall’apertura delle grandi porte in lamiera che finalmente avrebbero liberato l’anima del carrozzone di ferro e cartapesta?

Eh, signora mia, ma lei che ne sa. Ha mai vissuto un capannone? Si è screpolata le mani di colla e carta gialla? I suoi vestiti sono stati mai avvolti dalla patina di polvere e ferro che in quei posti è come il profumo del sugo che bolle il sabato pomeriggio? È mai stata sospesa su un ponteggio, si è arrampicata su una scala per levigare il volto d’una maschera? Signora mia, si è mai sporta oltre la curiosità d’un momento?

Noi l’abbiamo fatto. Per noi, per i nostri padri, per le nostre madri il carnevale è sempre stato questo. Una scelta totale, prendere posizione. Essere dalla parte dei protagonisti, rendersi parte d’una storia straordinaria, irripetibile. L’hanno fatto loro, e prima i loro genitori. L’hanno fatto loro e poi con noi. E noi…e noi nulla. Stop. Nessuna vigilia ci aspetta, nessuna domenica da svelare al sole di febbraio, le mani sono intonse, i giubbini profumati, le luci spente, le voci lontane.

E mentre passiamo il tempo a domandarci il perché, il come, il dove e il quando, mio figlio cresce senza vivere quello stupore che io, alla sua età, mi portavo addosso. Io testimone, lui lettore di una storia di cui sentirsi parte, senza mai averla vissuta. Parte anche lui, dell’ultima ruota del carro. Quella che dimentichi di avere e di cui ti ricordi solo quando ne hai bisogno. La ruota di scorta. Quella sempre sgonfia.

“Ma i carri quest’anno? Niente?”.

“Eh signora mia. Eh!”

Andrea Trotta, Manfredonia, 18 febbraio 2023.