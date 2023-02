Manfredonia, operazione “Omnia Nostra”: un unico processo per due omicidi

MANFREDONIA (FOGGIA), (lagazzettadelmezzogiorno.it) 18/02/2023 – Accolta la richiesta della Direzione distrettuale antimafia, i tre giudici della sezione collegiale del Tribunale di Foggia hanno ordinato di riunire i due tronconi dell’inchiesta «Omnia nostra» sulla mafia garganica in un unico processo da celebrare dal prossimo 3 marzo in corte d’assise e che vedrà alla sbarra 26 imputati: i 2 per i quali già pendeva il processo in assise, e i 24 che furono inizialmente rinviati a giudizio davanti alla sezione collegiale.

L'inchiesta «Omnia nostra» riguarda presunti affiliati al clan Lombardi/Ricucci/La Torre (già denominato gruppo Romito) che opera tra Manfredonia, Macchia, Monte Sant'Angelo e Mattinata e gli alleati della batteria Raduano di Vieste. Al centro del processo «Omnia nostra» ci sono i due omicidi (oltre a Trotta c'è anche quello di Giuseppe Silvestri del 21 marzo 2017 a Monte Sant'Angelo); e il tentato omicidio del 18 febbraio 2018 a Manfredonia ai danni di Giovanni Caterino (condannato all'ergastolo in primo e secondo grado quale presunto basista della strage con 4 morti del 9 agosto 2017 nelle campagne di San Marco in Lamis organizzata dal clan Libergolis, in cui l'obiettivo dei killer era il capo clan manfredoniano Mario Luciano Romito). I tre agguati sono collegati alla guerra tra il clan Lombardi/Ricucci/Lombardi e gli ex alleati della famiglia Libergolis di Monte Sant'Angelo.