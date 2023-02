Manfredonia vs Bisceglie: big match orfano degli ultras sipontini

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 18 febbraio 2023 – Il Manfredonia Calcio, tra meno di 24 ore, al Madrepietra Stadium di Apricena, disputerà il big match della 19 giornata del campionato di Eccellenza Pugliese contro il Bisceglie Calcio.

Se fosse un film lo si potrebbe tranquillamente intitolare “Scontro tra Titani”, tanto rilevante il blasone ed il tasso tecnico delle due squadre. Fischio d’inizio insolito fissato per le ore 11, quando a Manfredonia già da un’ora sarà appena partita la sfilata delle “Meraviglie” e dei gruppi mascherati della 69ª edizione del Carnevale.

Normalmente, proprio in considerazione dell’importanza del carnevale dauno, si è sempre anticipata la gara che vedeva impegnato il Manfredonia Calcio ma vi è da rilevare che si disponeva di un proprio stadio.

Questa è una partita dai rilevanti aspetti di ordine pubblico, e proprio in ragione di ciò, credo si è deciso di farla disputare, probabilmente con il peso decisionale rilevante e preponderante della Questura, alle ore ore 11, senza alcuna possibilità di procrastinarla al lunedì. Questa decisione, non è stata condivisa dalla tifoseria organizzata del Manfredonia Calcio, che ne ha esplicitato chiaramente le motivazioni in un comunicato apparso sulla pagina Facebook “Gradinata Est”.

Il dato rilevante è che domani, il Manfredonia Calcio sarà orfano degli ultras che non saranno presenti sugli spalti perché, come dagli stessi precisato, vi sarebbe stata “Una grave mancanza di rispetto verso la tifoseria e verso l’intera popolazione Sipontina”. Ancora: “Da circa un anno facciamo sacrifici immensi per seguire le sorti della squadra, visto l’indisponibilità dello stadio Miramare e almeno in questa occasione pretendevamo rispetto”.

Comprendo il disappunto e la delusione ma non riesco a condividere la decisione degli ultras di essere assenti ad Apricena, consegnando, conseguentemente, la scena agli ultras biscegliesi, soprattutto, in un momento topico della stagione nel quale la squadra avrebbe bisogno di tutto il calore e sostegno della propria tifoseria. Va dato atto che la tifoseria da circa un anno stia facendo grandi sacrifici economici per organizzare le trasferte (quest’anno una costante). Anche il Presidente Di Benedetto ne sta facendo di sacrifici, sborsando migliaia e migliaia di euro mensili per aver allestito una squadra superlativa, prima in classifica e fresca vincitrice della Coppa Puglia di Eccellenza. Proprio perché gli obiettivi sono comuni come i sacrifici, bisognerebbe più che mai, soprattutto in questo momento fare fronte comune e non disunirsi, facendo un assist agli avversari.

Purtroppo, il vero problema non è la scelta di giocare ad Apricena ed alle ore 11 ma l’impossibilità di usare lo stadio Miramare che ci avrebbe consentito di anticipare o posticipare la gara a nostro piacimento.

Siamo ospiti della città di Apricena e del suo Stadium oltre ad essere subordinati alle decisioni della Questura e da ultimo a quella degli avversari. In tutto questo c’è da recuperare la partita con il Foggia Incedit giovedì. Il muro contro muro non avrebbe portato a decisioni differenti.

Spero, che la notte ma direi, anche prima, porti consiglio e che domani gli Ultras e tutti coloro che ne hanno la possibilità siano presenti sugli spalti a sostenere a gran voce il Manfredonia Calcio. Temo, infatti, che l’assenza della tifoseria organizzata possa avere delle ripercussioni relazionali tra Presidente e la tifoseria, sempre improntate al rispetto reciproco. Non vorrei che il Presidente dopo aver vissuto le vicissitudini dello stadio Miramare, con la squadra costretta ad allenarsi e giocare sempre in “trasferta”, con ingenti costi e perdita di incassi, vedendosi “abbandonato” anche dagli ultras possa decidere di defilarsi, mandando alle ortiche quanto di buono prodotto sino ad ora. È una eventualità assolutamente da non trascurare.

Tutti per uno e uno per tutti.

A cura di Antonio Castriotta